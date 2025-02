Lézengő ritterek ma

De nem különb Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) egykori elnöke sem, aki összesen 125,68 millió forintot vett ki a szervezet kasszájából saját magának és az embereinek trükkös fizetésemelésekkel és extra járulékokkal. Többen bírálták vezetői stílusa miatt is, szereti a zsíros állasokat, és az ezzel járó jólétet, eközben viszont vállalhatatlan a stílusa, vezetői attitűdjére is sokan panaszkodtak. Sok olyan döntést, amit az elnökégnek kellett volna meghoznia, egy személyben hozott meg, és az utazásait is a MOB-bal fizettette meg. Leváltották, megbukott, megsértődött, és most tiszás szakértőként próbál visszatérni a pénzeső alá dézsának. Melinda meggyalázója a hűség lovagja hozzá képest.

Tiborcok, Bánkok, ébresztő! Mielőtt a lézengő ritterek nyikhaj serege busás haszon reményében az eget is lehazudja a fejünk felől.