Ilyen kihívói még nem voltak Orbán Viktornak, ez alapjaiban befolyásolhatja a választásokat

Teljesen új helyzetet láthatunk a magyar közéletben, de a választás kimenetele emiatt a korábbiaknál is egyértelműbb lehet, pusztán az arányok változhatnak. A kampány hajrájára fordulva mindenki megdöbbenhetett, hogy Orbán Viktor és a nemzeti oldal most olyan kihívókkal néz szembe, akikkel korábban még nem kellett. Úgy értem, ilyen sunyi, balfék bandát még tényleg nem fújt össze a szél a baloldalon, pedig ott aztán tényleg megfordultak balekok, aljas hazudozók, tolvajok és külföldi ügynökök, kémek. Ott van rögtön a vezérük, Magyar Péter, aki valójában Magyar Péter legnagyobb rajongója, és akinek a politikai pályája azzal kezdődött, hogy felvette az otthoni beszélgetéseket a feleségével, majd egy talicska pénzért és egy vágyálomért elárulta a családját. Ettől a pillanattól kezdve minden napra jutott egy olyan hazugsága, amivel két napon belül lebukott. Simán letagadja még azt is, amit két perccel korábban kérdezett saját magától.

Máskor egy hálószobáról készült fotóról rögtön elönti az őszinteségi roham, és bár senki nem kérdezte, de elmondja, hogy drogos buliban volt egy csajjal, aki állítólag hónapok óta zsarolta, de azért konszenzuálisan maradt egy-két pásztorórára. Minden épeszű ember ezt tenné, nem? Ezt sem kérdezte senki, de azért mentegetőzött, hogy a droghoz nem nyúlt. A négyéves kislányom is ugyanígy szokott mentegetőzni, amikor összefirkálja a falat, vagy kiönti a szörpöt a kanapéra.

Magyar Péter: sajtó, börtön, duzzadt paprikák

Magyar Péter egyik legfontosabb varázsszava a sajtószabadság, amit ő úgy képzel el, hogy szabadon rács mögé küldhet minden sajtóst, aki nem dicséri agyon őfelségét. A második leggyakrabban használt szava emiatt pedig a börtön.

Biztosan akkor hallotta annyit, amikor igazi ügyvédek magyarázták neki, hogy mekkora bajba kerülhet, ha nem bújik Manfred Weber és Ursula von der Leyen szoknyája alá a mentelmi jogával.

Ha már megunta a börtönnel való fenyegetőzést, akkor érdemi válasz helyett inkább elkezd énekelni a sajtó munkatársainak, vagy ha egy nőhöz van szerencséje, akkor nőiességében szénné gyalázza a kamerák előtt. Egy nemzetközi sajtótájékoztatón is biztosan értékelnék az ilyen válaszadást. Na, de a lázadókorban lévő fiatalok megszólítására is van módszere, amiről azt hiszi, hogy sikeres: néha paprikákkal pózol, és arról papol áthallásos módon, hogy neki akkor jó, ha nagy, duzzadt és fényes. Diplomáciai csúcsokon is ezzel vagánykodna vajon?

Legújabban már az is kiderült, hogy egy saját kém újságírójuk is van, aki külföldi titkosszolgálatokkal igyekszik kormányt dönteni, de pont annyira ért a dolgokhoz, mint egy galamb a hidegburkoláshoz.

A Tisza Párt legfontosabb balfékjei

Aztán ott van a honvédelmi szakértője, akit azért kellett eltávolítani a vezérkar éléről korábban, mert a saját hazája helyett egy háborúban álló országot dicsőített a NATO-s üléseken. Hogy Ruszin-Szendi Romulusz hol lobbizott még Ukrajnáért, azt csak a legfelsőbb körök tudhatják, mindenesetre Magyar Péter inkább verőembernek használja, amióta – az eddigi információk szerint – közpénzen feküdt kés alá, hogy ő is hordhassa a főnöke slim fit ruháit. Nagyon cuki. Vagy inkább ciki?

Nem is kell mást tennie ezért, mint lökdösődni és igazi bumburnyák módjára fenyegetően fellépni a sajtó munkatársaival szemben. Néha azonban a póráz túl hosszúra nyúlik, olyankor szokott fegyverrel járkálni fórumokon, vagy éppen arról beszél, hogy ő aztán bárkivel szemben használni tudja a fegyverét, meg viszket a tenyere.

Inkább meg kellene mosni, de ne akadjunk fenn apróságokon.