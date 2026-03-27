Poszt-trauma

Színház és valóság (Két felvonásban)

Panyi Szabolcs, Magyar Péter és az ukrán titkosszolgálat a „független objektív sajtó” narratívájában

Bayer Zsolt
tisza pártbotrány Panyi Szabolcs fidesz ellenzéki sajtó Magyar Péter titkosszolgálat 2026. 03. 27. 11:40
Első felvonás

Először végezzük el az ellenpróbát!

Tehát képzeljük magunk elé a következőket: e sorok írójáról nyilvánosságra kerül egy hangfelvétel, amelyen e sorok írója elmondja, odaadta Magyar Péter (Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin-Szendi stb) telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, hogy lehallgathassák a beszélgetéseiket. Majd e sorok írója eldicsekszik azzal, miszerint rendszeresen bejár a külügyminiszterhez egyeztetni, ki dolgozhat ott és ki nem.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Képzeljük el ehhez még azt is, hogy e sorok írója mondjuk Oroszországban járt volna egyetemre, majd mindenféle ösztöndíjakkal vissza-visszajárt volna oda mindenféle képzésekre. Nyilvánvaló lenne, hogy e sorok írója fogalmazzunk óvatosan! orosz ügynök? Nyilvánvaló lenne. Kik írnának erről reggeltől estig cikkeket? Azok. Ugyanazok.

Akkor ezt tisztáztuk.

Képzeljük el, hogy a Fidesznek dolgozó két informatikus akik rendszeresen bejárnak a Fidesz székházába ugyanilyen rendszerességgel járnának be az orosz nagykövetségre. Képzeljük el, hogy nevezett informatikusok egyike a magyaron kívül egy másik ország állampolgára is, a cége pedig mondjuk Fehéroroszországban van bejegyezve. És képzeljük el, hogy nevezett informatikusok által létrehozott adatbázisból egyszer csak kétszázezer regisztrált magyar állampolgár adatai kikerülnek az internetre névvel, címmel, telefonszámmal , majd az egész cucc kikerül Oroszországba.

Botrány lenne? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen. És itt álljunk meg egy pillanatra: nagyon helyesen tennék, ha nem engednék el a dolgot és botrányt csinálnának!

És azt is képzeljük el, hogy ezt a két informatikust már évek óta megfigyelés alatt tartja a magyar elhárítás, már évekkel azelőtt, hogy a Fidesznek dolgoztak volna, és ebben az elhárítási munkában részt vesz társszervként a rendőrség is. Majd a munkában részt vevő egyik rendőrnyomozó egyszer csak előáll, és e sorok írójának, tehát az egész elképzelt szituációban bizonyítást nyert orosz ügynöknek hosszú interjúban azt bizonygatja, hogy a magyar elhárítás nem a két informatikust figyelte, hanem a pártot akarta ellehetetleníteni.

Sikerült mindezt elképzelniük? És sikerült elképzelniük azt is, hogy mi folyna a „független objektív sajtóban”?

Nos, az imént vázolt és elképzelt szituációk és történések sorozata ma a rögvalóság, csak a szereplők nem elképzeltek, hanem valóságosak: Panyi Szabolcs, valamelyik nyugati titkosszolgálat beütött ügynöke, hazaáruló gazember. A Tisza két informatikusa egyik britmagyar kettős állampolgár egy Észtországban bejegyzett céggel , akik úgy járkálnak be az ukrán nagykövetségre, mint szarvas a jó kútra, ezek készítették a Tisza Világ applikációt, amelyről 200 ezer magyar állampolgár neve került ki az internetre névvel, címmel, telefonszámmal, majd kikerült az egész Ukrajnába is. Ezeket figyelte a magyar elhárítás már jóval azelőtt, hogy a Tisza Párt nevű aljas banda létezett volna, és annak vezetője, egy kényszeresen hazudozó, drogos, pszichopata gazember színre lépett volna.

Szabó Bence volt rendőrnyomozó, aki a társszerv alkalmazottjaként részt vett a két informatikus megfigyelésében, majd ma még nem tudni, milyen okból előállt Panyi Szabolcsnak azzal a sztorival, miszerint a magyar elhárítás nem is nevezett informatikusokat, hanem a Tisza Pártot akarta ellehetetleníteni már évekkel azelőtt, hogy a Tisza Párt létezett volna. Szabó Bence egy társait eláruló, egy elhárítási akciót felborító aljas gazember. Most azzal sajnáltatja magát, hogy nincs jól. Nagyon remélem, hogy tényleg nem érzi jól magát.

Így állunk jelenleg, és ez a valóság, ezek a tények. A hazai ellenzéki sajtó pedig úgy keretezi az egészet, mintha Panyi, az informatikusok és Szabó lenne a hótiszta áldozat, és a magyar állam a bűnös. Erre egyszerűen nincsenek szavak. Illetve néhány azért van.

Először is ismételjük meg! itt vannak a narratívák. Melyek szerint az oroszok kémkednek és az oroszok akarják titkosszolgálatukkal és propagandájukkal befolyásolni a közelgő magyar választásokat, míg a másik oldalon vannak a becsületes, a jó, a nagyszerű panyiszabolcsok meg a „hős” szabóbencék, a nyugati és az ukrán titkosszolgálatok és a nyugati meg az ukrán propaganda, ami természetesen nem is létezik, ezek nem akarnak beavatkozni semmibe, különben is, ők a „szövetségeseink”, akik soha nem vetemednének például arra, hogy egy szövetségesüket titkosszolgálati módszerekkel megfigyeljenek és beavatkozzanak belső ügyeibe.

Hát persze.

Érdemes lenne erről egyszer megkérdezni például Angela Merkelt, akinek magántelefonját Barack Obama idejében évekig lehallgatta a CIA. És azt már valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, ennek eredményeként mivel és hogyan zsarolták meg a német kancellárt és milyen ügyek érdekében. (Willkommenskultur? Orosz energia?)

És ha mindezt végiggondoltuk, szögezzük le: ma Brüsszel és az ukránok elsőrendű érdeke, hogy Orbán Viktor és kormánya bukjon meg, és jöjjön helyette a kényszeresen hazudozó, drogos pszichopata ráadásul zsebben lévő és zsarolható! Magyar Péter és elképzelt kormánya, amelyben csak és kizárólag egykorvolt multiktól ideejtőernyőzött és ezek érdekeit képviselő és kiszolgáló alakok kapnának helyet. Soha ne felejtsék el: Tarr Zoltán szíves közlése szerint a Tiszánál már most egy „külön munkacsoport foglalkozik azzal, hogy kormányváltás esetén hogyan alakítsák át a Mol tulajdonosi struktúráját”! Na, vajon hogyan? Kell még valamit mondanom, Ildikó?

(U.i.: az első felvonás végére: Nevezett Panyi Szabolcs mindezek után egyszer csak előáll ezzel – nagyon figyelj!

„Panyi Szabolcs: Magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati figurák által használt magángépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhet Oroszországból.

Azt hiszed, ilyen egyszerűen nincs? Dehogy nincs! És még ezt is érdemes tudni – szintúgy Panyitól: „EU-s és NATO-s nemzetbiztonsági szolgálatainál ismereteim szerint legalább 2016–2017 óta olyan információk keletkeztek, hogy magyar kormányzati repülőgépeken, illetve magyar kormányzati figurák által használt magángépeken nagy összegű készpénz, illetve drágakő érkezhet Oroszországból. Legalább hat különböző ország tisztviselője számolt be ilyen információkról.

Ugye, milyen életszerű? Tíz éve hordják a magyar kormánytagok a pénzt és a drágaköveket Oroszországból, közben volt két választás, de tíz évig erről senki nem beszélt. Érdekes módon most, a harmadik választás kampány hajrájában kerül ez elő, és éppen a Panyitól. Persze, ismerjük ezt. Az ávósok is úgy csinálták, hogy a tönkretenni kívánt áldozat lakásában házkutatást tartottak, és egyszer csak „megtalálták” a tiltott valutát meg az aranyat, olykor a „drágaköveket” is. De azok legalább beletettek némi melót, mert odavitték a cuccot, amit aztán „megtaláltak”. A Panyi-féle gazembereknek erre már nincs szüksége. Ezek elég, ha ugatnak valami égbekiáltó hazugságot, aztán majd ráharap a hozzájuk hasonló médiájuk. És persze a panyiszabolcsok „oknyomozó újságírók”. Igen. Pont úgy, ahogy a tiszás „informatikusok” informatikusok.

Bizony, az „oknyomozó újságíró” is egy remek fedőfoglalkozás. Nem is kell hozzá más, mint hogy panyiszabolcs legyél...)

 

Második felvonás

Először végezzük el az ellenpróbát!

Képzeljük el, hogy a Fidesz vagy a KDNP egyik vezetője vagy a kormány egyik tagja egy interneten megjelent üres szoba láttán kiáll a kamerák elé, és egy hátulról, kislyukon felkérdezett szamár hangján közli, igen, ő volt abban a szobában, ahol „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített” azzal a nővel, aki őt már hónapok óta zsarolta. A lakás egyébként tele volt kábítószerrel, de ő ahhoz nem nyúlt.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Aztán képzeljük el, hogy nevezett politikus ellentmondást nem tűrő hangon kijelentené, nem ismerte a lakás tulajdonosát. Majd előállna a lakás tulajdonosa, és elmondaná, ismeri és ismerte nevezett politikust, együtt buliztak, mielőtt nevezett politikus hajnalban dörömbölt nála, akit ő aztán beengedett, és nevezett politikus egy tányéron vitte be abba a szobába a kábítószert, ahová bekéredzkedett azzal a nővel, aki őt már hónapok óta zsarolta.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Aztán képzeljék el, hogy előkerülne néhány további hangfelvétel. Az egyiken nevezett politikus párttársa, a párt egyik vezetője arról sikoltozna boldogan, hogy ideje jól beelesdézni, és mekkora a buli! A másikon pedig ugyanez a párttárs így örömködne önfeledten: „g…ci sok kokain, de jó!”.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Majd, ha ez nem lenne elég, előkerülne még egy hangfelvétel, amelyen nevezett „g…i sok kokain” „politikus” (vagy inkább drogos szarjankó?) és a másik „politikus” (vagy inkább egy másik drogos szarjankó?) volt nője, aki már hónapok óta zsarolja a volt pasiját, arról értekezik, hogy igen, nevezett nő készítette a felvételeket abban a bizonyos szobában, mert hát, „így hozta az élet”. Vagyis: a felvételek valódiak, semmi mesterséges intelligencia. A felvételeket a nő készítette, nem a hazai szolgálatok lejáratási céllal.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Itt tartunk most. Ennyit tudunk, de amit tudunk, az bizonyosság. És abba a szobába még mindig nem tette be a lábát senki sem.

És csinál most botrányt a 24, a 444, a HVG, a Hang és a Telex?

Dehogy csinál! Lapítanak, kussolnak, félrenéznek, befogják a pofájukat, inkább megpróbálják átkeretezni az első felvonást. Igaz, ezeket a gazembereket ugyanonnan fizetik, ahonnan a panyiszabolcsot…

(U.i.: a második felvonás végére: Mindezek után a kényszeresen hazudozó, pszichopata, drogos gazember egy vasárnap reggel kimegy Bécsbe, ahol kamerák kereszttüzében „drogtesztet” csináltat magának.

Bécsben. Vasárnap reggel. Amikor nevezett intézmény amúgy zárva van. Nevezett intézmény amúgy nem foglalkozik drogtesztek készítésével. Az orvos, aki a „drogtesztet” csinálja, nem foglalkozik ilyesmivel. Olyan az egész „drogtesztügy”, mint a habosalmás sütése: egy ócska szarjankó színjátéka a kameráknak.

Amúgy, ha minden stimmel, akkor egy valóságos drogteszt három hónapra visszamenőleg képes kimutatni a drogot.

Abban a szobában 2024-ben jártak valakik. Na, vajon kik? Kell még valamit mondanom, Ildikó?)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

