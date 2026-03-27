Színház és valóság (Két felvonásban)

Első felvonás

Először végezzük el az ellenpróbát!

Tehát képzeljük magunk elé a következőket: e sorok írójáról nyilvánosságra kerül egy hangfelvétel, amelyen e sorok írója elmondja, odaadta Magyar Péter (Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin-Szendi stb) telefonszámát egy külföldi titkosszolgálatnak, hogy lehallgathassák a beszélgetéseiket. Majd e sorok írója eldicsekszik azzal, miszerint rendszeresen bejár a külügyminiszterhez egyeztetni, ki dolgozhat ott és ki nem.

Lenne botrány? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen.

Képzeljük el ehhez még azt is, hogy e sorok írója mondjuk Oroszországban járt volna egyetemre, majd mindenféle ösztöndíjakkal vissza-visszajárt volna oda mindenféle képzésekre. Nyilvánvaló lenne, hogy e sorok írója – fogalmazzunk óvatosan! – orosz ügynök? Nyilvánvaló lenne. Kik írnának erről reggeltől estig cikkeket? Azok. Ugyanazok.

Akkor ezt tisztáztuk.

Képzeljük el, hogy a Fidesznek dolgozó két informatikus – akik rendszeresen bejárnak a Fidesz székházába – ugyanilyen rendszerességgel járnának be az orosz nagykövetségre. Képzeljük el, hogy nevezett informatikusok egyike a magyaron kívül egy másik ország állampolgára is, a cége pedig mondjuk Fehéroroszországban van bejegyezve. És képzeljük el, hogy nevezett informatikusok által létrehozott adatbázisból egyszer csak kétszázezer regisztrált magyar állampolgár adatai kikerülnek az internetre – névvel, címmel, telefonszámmal –, majd az egész cucc kikerül Oroszországba.

Botrány lenne? Lenne. A botrány kiteljesedésében a 444, a 24, a HVG, a Hang és a Telex vállalna oroszlánrészt? Igen. És itt álljunk meg egy pillanatra: nagyon helyesen tennék, ha nem engednék el a dolgot és botrányt csinálnának!

És azt is képzeljük el, hogy ezt a két informatikust már évek óta megfigyelés alatt tartja a magyar elhárítás, már évekkel azelőtt, hogy a Fidesznek dolgoztak volna, és ebben az elhárítási munkában részt vesz társszervként a rendőrség is. Majd a munkában részt vevő egyik rendőrnyomozó egyszer csak előáll, és e sorok írójának, tehát az egész elképzelt szituációban bizonyítást nyert orosz ügynöknek hosszú interjúban azt bizonygatja, hogy a magyar elhárítás nem a két informatikust figyelte, hanem a pártot akarta ellehetetleníteni.