Ínyencbolt, bisztró, cukrászda és csúcskávézó egy fedél alatt: Dabas Deli Bistro

A helyben fogyasztást komolyan vevő delikátboltok főszabály szerint felettébb vonzó kulináris célpontok. Nem kérdés, hogy minőségi bort kapunk az ételek mellé, mint ahogy az sem, hogy tudnak-e szolgálni tisztes minőségű sörrel, eredetvédett, élményt adó olívaolajjal vagy kézműves csiliszósszal. Arról nem szólva, hogy ahol gonddal válogatják össze az ország minden tájáról a legjobb termékeket, presztízskérdés, hogy a konyha is jó legyen.

Már persze ahol van bisztrójellegű melegkonyha, mert az egy nehezebb műfaj, mint a reggeliztetés és a cukrászat, nem mindenki vállalja az ezzel járó kockázatokat. E műfaj talán első markáns képviselője a Culinaris fűszerbolthálózat Parlament melletti egysége volt, akadt egy-két kényelmi termék tányéron, de a konyha kreativitása vita felett állt, a kiváló alapanyagok karnyújtásnyira sorakoztak. De említhetem a kultikus Sarki fűszerest, a tatai Gusto Delicate-et, a balatonkenesei Pörcöt, a wekerlei Másik boltot, vagy legutóbbi felfedezéseim egyikét, a Nagy Lajos király útján működő Essence-t. Hála a magyar gasztronómia és vendéglátás rohamos fejlődésének, a sor hosszan folytatható.

A Dining Guide minap bemutatott 2022-es kalauzában a több tucatnyi új vendéglátó egység között a 83. helyen szereplő Dabas Deli a település főterén nyitotta meg kapuit. Dizájnja elképesztő minuciozitással megtervezett, beleértve még a mosdót is, a beltérben minden apró részlet a helyén van. A bejárattól jobbra a pultban látványra is megnyerő sütemények, szendvicsek, balra italok, előttünk különféle ínyencségek. A pult mögötti konyhába is betekintése van a vendégnek. Jó időben igényes teraszt működtetnek.