Étterem a Balaton édenkertjében

Nem állom meg, hogy ide ne szúrjam: teljességgel érthetetlen, hogy csak az ülhet be ide enni, aki megveszi az aznapi belépőjegyet vagy éves bérlettel rendelkezik, még akkor is, ha korábban, akár előző nap már vett jegyet, s megtekintette az arborétumot. De az is életszerű helyzet, hogy valaki csak enni szeretne, mert csak arra van ideje, vagy egyszerűen a konyhára kíváncsi.

Mert a konyha figyelemre méltó a későbbiekben jelzett hibák dacára. Az étlap bizalomgerjesztően szűk, magyar és nemzetközi ételekre épül. Az általunk rendelt fogásokon kívül kínálnak többek között füstölt kacsamellet édesköménysalátával, angus-tatárt friss zöldekkel és kovászos kenyérrel, marhagulyást, sertésszüzet érlelt sonkával, burgonyapürével, medvehagymával, sült színes répával, Folly krémest fenyőmaggal és sóskaramellás sajttortát.

Az itallap erénye a kommersz italok teljes hiánya. Kérhetünk helyben készült szörpöket, hétféle Folly bort palackra vagy decire, kávékat, teákat, forró csokoládét, forró karamellt és forralt bort.

Az árak jellemzően értékarányosak. Előételek 2900 és 3200, levesek 1500 és 1900, főételek 3200 és 5400, desszertek 1050 és 1350 forint között kaphatók.

A húsleves remek, mély ízű, benne jó tartású zöldség, hús és házinak tűnő, optimálisan hőkezelt, kellően feszes cérnatészta. A zsenge zöldborsóleves ízre, állagra megnyerő, ötletes betét a hajdinaropogós.

A harcsafilét marinálás előtt kirántják, ez egy vitatható, de létező tradíció, a műfajon belül az általunk kapott variáns meggyőző volt, a hozzá adott kevert saláta izgalmas, vibráló, jó alapanyagokból készült, kellő fantáziával, megfelelően dresszinggel. (Soha nem fogom egyébként megérteni, hogy minek kell marinálás előtt a halat kirántani, majd a panírt, aminek a ropogósság az erénye, megpuhítani.

Tény, hogy e megoldásnak Erdélyben és a Kárpátokon túl egyaránt számos híve van, készítik házilag sokfelé, szűkebb pátriámban, a Bánságban és a Partiumban is, pontyból, harcsából, makrélából s egyéb halakból. Belső-Magyarországon sem ismeretlen e módszer, erről szól Széll Tamásnak is az egyik videója, de számos idevágó, a rántást-marinálást egyszerre kultiváló magyar nyelvű recept elérhető népszerű gasztrooldalakon.)