Csúcsborok, mediterrán ízek, meghitt atmoszféra Temesvár legújabb borbárjában

2015 táján nyitott a Vinto, melyről esett már szó e hasábokon. E hely nemcsak pazar borválasztékkal rendelkező borbár, hanem egyben a város legjobb étterme is, amiben egyetért a Gault Millau kalauz szerkesztősége, e sorok írója és a Tripadvisor értékelői közössége.

Utóbbi fórumon a Vinto jelenleg is az első helyen áll 335 értékeléssel, illetve négy év fél ponttal. Emellett magáénak mondhatja a Wine Spectatornak, a legjelentősebb boros folyóiratok egyikének az „Award of excellence” nevű elismerését, amit a bejárati ajtón díszelgő levonók tanúsága szerint három évben is kiérdemelt.

S ha már boréletről van szó, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy Temesváron szervezi meg Szövérdfi-Szép Zoltán borszakértő 2014 óta a tágan értelmezett Erdély legszínvonalasabb borszakmai rendezvényét, a RoVinHud-ot, amit már első alkalommal megtisztelt jelenlétével és előadásával a borszakértői világ nagyasszonya, Jancis Robinson.

Azóta olyan rangos előadók adják egymásnak kilincset, mint Elisabeth Gabay MW, Caroline Gilby MW, Julia Harding MW, Rod Smith MW, Peter McCombie MW, Patrick Farrel MW, Yiannis Karakakis MW, José Vouilliamoz nemzetközi szőlőgenetikus, Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus s még hosszan sorolhatnám. (Az MW a „Master of Wine” rövidítése, ami nagyjából a legmagasabb elérhető rang a borszakértők társadalmi szegmensében, a tavalyi összesítés szerint 421-en örvendenek csak ennek a címnek a világon.)

A legújabb prémium borbár, a Vinoro tavaly decemberben nyitott a történelmi belvárosban, a Losonczy tér tőszomszédságában, egy régi épületben, melynek falán emléktábla hirdeti kizárólag román nyelven, hogy itt nyitott meg az első kölcsönkönyvtár a Habsburg birodalomban 1815. május 15.-én. (Még akár örülhetünk is e megfogalmazásnak, azok után, hogy a temesvári sörgyárat első romániai sörgyárként reklámozták, miközben a gyár 1718-as megalapítása másfél évszázaddal megelőzte a Románia néven emlegetett államalakulat létrejöttét.)

Vinoro Wine Culture (Fotó: a szerző felvétele)

A Vinoro különlegessége, hogy a legprofibb boradagolók rendszerek egyikével dolgoznak, aminek kettős haszna van. Részint nem okoz nekik problémát, hogy fél decire is kínáljanak drága borokat, részint pedig a nyitott bor a szokásosnál hosszabb ideig megőrzi a minőségét. A választékban nemzetközi klasszikusok és helyi különlegességek egyaránt megtalálhatók.

Külön örömünkre szolgált, hogy Illés István köszönt ránk a bejáratnál, aki egyike a bor-témával közelebbi viszonyban levő felszolgálóknak, olyan színvonalas helyeken dolgozott korábban, mint a Pepper vagy a Posh, a mi ismeretségünk a bor- és töményitalszaküzletként is működő Bibliotheka sörözőből való, ahová nyitás óta rendszeresen visszajárunk.