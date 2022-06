Télen korcsolyapálya, nyáron sörkert

Forgalomban van tiszta sertés- és marhahúsból készült miccs, továbbá sertés-marha, birka-marha, valamint sertés-marha-birka keverékből készült változat. Az idézett interjúban az is szóba került, hogy egy székely beszállító hozza nekik a nyers „miccs-pasztát”, mely háromféle húsból készül, úgy is magyarítják a Jégkertben, hogy „háromhúsrolád”.

Jómagam csirkeszárnyakat ettem pár éve a náluk, kissé túlsültek, de élvezhetőek maradtak, a hamburgert több ízben is kóstoltam, legutóbb idén februárban, akkor értelemszerűen a belső térben, hiszen még javában tartott a korcsolyaszezon.

Jobban szeretem, ha roséra sütik a húst, de így is a „jó” kategóriába sorolnám a burgereiket. Vélhetően nemcsak számomra jelenti itt a legnagyobb vonzerőt a sörkóstoló, rajta tartják kezüket a magyar minőségi sörfőzés ütőerén, amit az is elárul, hogy a nemrégiben került csapra az ötszázadik sör, a Fehér Nyúllal együttműködésben készült IPA, mely „Jégkert 500” néven csapon és dobozban kapható. A premier május 13-án volt, mi is megkóstoltuk több más IPA és NEIPA társaságában a jubileumi tételt, mely igencsak megelégedésünkre szolgált.

Bízzunk benne, hogy pár év múlva kóstolhatjuk a Jégkert 1000-et is.

