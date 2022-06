Minőségközpontú sörkertek a fővárosban

A kilencvenes évek közepén a multisörök mellett, ha valami különlegeset akartunk inni, akkor a belga vonalon indultunk el. Jártunk is rendszeresen a Királyi Pál utca és a Képíró utca sarkán működött Old Amsterdamba (később Borssó bisztró, sajnos az is a tönkrement már), ahol több népszerű, klasszikus márkát lehetett kapni a Delirium Tremenstől a Barbárig. Megnyitott nem sokkal később, 1997/1998 táján a Bem rakparton a ma is működő Henri Belga Söröző és étterem, nem sokkal messzebb, az Apor Péter utcában a Pater Marcus, majd a Pannónia utcai Mosselen belga sörétterem. A többnyire magas alkoholtartalmú, édeskés belga söröknek megvolt a maga varázsa, de ezeket közép-európai ember nemigen issza napi rendszerességgel, és nem elsősorban az ára, hanem a karaktere miatt.

Akkoriban a cseh sörök átlag feletti minőségére nem figyeltünk még fel, néhány közkedvelt márkával (Pilsner Urquell, Staropramen, Krusovice) nyilván volt lehetőségünk megismerkedni.

A multik által fel nem vásárolt német magánsörfőzdék és a nagyipari, gyorsított főzetek közötti különbségét akkor még nem vettük észre.

Baráti köröm első meghatározó csúcsélménye sörtémában a „Csak a jó sör” nevű kultikus egységhez kötődik, ahol a 2010-es évek elején egy Brewdog sört kóstoltunk. Azt hittük, aromatizált, el sem tudtuk képzelni, hogy a jól megválasztott komló, illetve annak megfelelő mennyiségű és sajátos módszertant követő adagolása milyen komplex, izgalmas aroma- és illatvilágot hozhat létre. Máig tartó vonzódásom az India Pale Ale (IPA) sörökhöz akkorra datálódik.