Kompromisszumok nélküli minőség minden fronton – a szarvasi Újvárosi bisztró

A tizenöt-húszezres lélekszámú alföldi városaink közül talán egy sem büszkélkedhet annyi vonzó program-lehetőséggel és turisztikai látványossággal, mint Szarvas. Az Arborétum önmagában megér egy kiruccanást a városba, de itt van a történelmi Magyarország központját jelző emlékmű, a Mini-Magyarország makettpark, s egy Kőrös holtág fürdési és horgászási lehetőséggel, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

Ami a vendéglátást és a gasztronómiát illeti, a prímet eddig a Liget hotel vitte, mellette leginkább a fősodor képviseltette magát, a jelen formájában egyelőre nem üzemelő Régimódi vendéglő, mely pacaljáról és a halászlevéről nevezetes, ezeket jómagam is kóstoltam néhány évvel ezelőtt, ütötték a mércét. E két fogást ma is forgalmazzák a Facebook oldalukon megadott üzletekben. A pacalpörkölt műfajában a Négy muskétás is erős, itt is volt alkalmam megízlelni e kultikus fogást, egyike a legjobbaknak országos szinten. A város talán legnépszerűbb egysége a Szarvasi Halászcsárda, melynek több fogása is dicséretet érdemelne, nagy kár, hogy több alkalommal kaptam itt harcsa helyett pangasiust a kétezertízes évek első felében.

Fotó: A szerző felvétele

S arról se feledkezzünk meg, hogy a Szarvastól pár kilométerre fekvő Békésszentandráson működik az ország egyik legnépszerűbb, dinamikusan terjeszkedő, minőségi kézműves sörfőzdéje, a Szent András sörfőzde s annak brew pubja, a Rózsa sörkert, ami szintén turistacsalogató műintézmény.

Mindemellett a minap nyitott meg egy olyan vendéglátó egység, mely több műfajban is csúcsokat ostromol. A hírt egy helybéli régi jóbarátomtól hozta, így a Budai Gourmet fesztiválról hazafele tartva kis kitérőt tettünk, hogy útba ejthessük a hajdani Ciprus vendéglő helyén nyílt Újváros bisztrót, mely a város legkorszerűbb technológiával felszerelt vadonatúj épületében működik. A beltér igényes, trendi, a teraszról Szarvas legszebb kilátása nyílik a Holt Kőrösből kiemelkedő, 2000-ben felavatott 15 méter magas Szent Korona emlékműre.

Fotó: A szerző felvétele

Mint megtudtuk, a nyitás követő második napon sikerült betérni. Vélhetően ennek köszönhető, hogy a tulajdonos, Szin Csaba is épp ott volt, aki látva érdeklődésünket örömmel mesélt terveiről és a már kipipált feladatokról.

Elsőként a kávé került szóba. A kávézó technológiáját Tóth Sándor „kávéguruval”, „A Kávé háza” nevű kultikus szekszárdi egység tulajdonosával egyeztetve alakították ki. Helyben Fazekas Andrea barrista bajnok felel e szekcióért. Komoly alapanyagokból dolgozhat, az Újvárosi bisztrónak sikerült azon felettébb szűk körbe bejutni, melynek tagjai Gianni Frasi Giamaica kávéját használják. (A Dining Guide 2017-ben közölt portrét a kis tételeket forgalmazó, perfekcionista, reklámra egyáltalán nem költő, terjeszkedni nem akaró Frasiról, akinek a világ akkori 122 három Michelin csillagos étterméből 75 kínálta a kávéját. Magyarországon az Újvárosi bisztrón kívül mindössze négy csúcsétterem tartozik ebbe az elit-klubba.