„Komoly játéktér” – az óbudai Mad Garden

Megtudhatjuk a honlapról, hogy szerveznek jazz-koncerteket és művészfilm vetítéseket, alternatív DJ-ket is meghívnak. Ottjártunk idején sem volt mindennapi a háttérzene, utólag rákeresve (támpontok: Latinovits Zoltán szavalata kísérleti rockzenei aláfestéssel) alighanem a „Képzelt város” nevű együttes „Mit nekem” című albuma szólt. Nem ismertem eddig ezt a „post-rock” irányzathoz tartozó alkotói társulatot, zenéjük harmóniában volt a környezettel.

Önkiszolgáló rendszerben működnek, a pultosok kedvesek, udvariasak, segítőkészek, többnyire az italok tekintetében is témában vannak.

Fotó: A szerző felvétele

Nemcsak asztalok mellett kortyolgathatjuk italainkat, hanem le lehet telepedni a fűre terített fekete takarók valamelyikére, az italokat-ételeket az asztalt helyettesítő fakorongokra helyezhetjük. Praktikus megoldás, a füvön könnyen feldől a söröspohár.

Múlt hónap elején látogattunk el hozzájuk, egy verőfényes vasárnapon, akkor 10 sörcsapot működtettek, a Fehér Nyúl pils típusú söre mellett 9 saját főzetet lehetett kóstolni a legkülönbözőbb sörirányzatokból, a jól bejáratott, több mint fél évtizedes múltra visszatekintő Liquid Cocaine-től (dupla IPA) vagy a Mango Bay-től (mangós IPA) az újdonságnak számító, tetszetős nevű „Unsafe space”-ig (smoothie stílusú, feketeribizlis, passiógyümölcsös, calamansi-s berlini búza) vagy Tingle Kringle-ig (szecsuáni borsos Saisson).

(Vélhetően nem ez volt a szándék, de az „Unsafe space” mintha kifigurázná az Egyesült Államokbeli legújabbkori őrületek egyik totálisan beteg jelenségét, a „safe space”-t ahová a diákok menekülhetnek, hogy ne kelljen konfrontálódniuk a bármiben is ellentérő véleményt képviselő társaikkal.) Rokonszenves megoldás, hogy egy decit is adnak bármelyik sörből, ezzel is támogatva azokat, akik főként kóstolni, megismerni s nem inni szeretnének.

Mindezek mellett persze több tucatnyi dobozos, illetve palackos sört kínálnak, gondosan összeválogatott, izgalmas magyar és import tételeket. A sör a fő téma, de a borválaszték is figyelemre méltó, a natúrboros irányzatot követik, mintegy tizenötöt nemes nedűt vettek választékba, a két pét-nat kivételével valamennyit kimérik decire is. Igencsak jó nevek szerepelnek a választékban, Szászi, Homonna, Wassmann, Dobosi, Meinklang, hogy néhányat említsek példaként.