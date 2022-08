Halkolbász, harcsagírosz, pontyropogós – a tiszaörvényi Hello Hal

A Hello Hal nem a Tisza-tavi kilátásból él, a töltésnek a város felőli oldalán van, a Szabics kikötő magasságában, a gát tövében. De ide nem is ezért jönnek az emberek, hanem a jól elkészített friss halakért, amelyeknek fotókkal illusztrált rövid leírását is olvashatjuk a falon, míg az ételre várunk. A védett kecsegét leszámítva minden esetben a tulajdonos, Horváth Szabolcs tart kezében egy-egy frissen kifogott, szép példányt.

Fotó: A szerző felvétele

A honlapon megfogalmazott filozófia tetszetős: „amit a magyar konyha képes elkészíteni sertésből vagy csirkéből, az – kis túlzással persze – de megsüthető, megfőzhető halból, magyar halból is.” Saját Youtube-csatornájuk is van, a hellyel kapcsolatos hírek mellett néhány főzős videót is megtekinthetünk, egyikük a ponty filézéséről szól, ami igencsak hasznos lehet a hobbiszakácsoknak. Kár, hogy három éve nem tettek fel friss anyagot.

Az általunk rendelt ételek mellett kínálnak halászlét irdalt ponttyal vagy szürkeharcsafilével, halburgert, harcsás wrapet, grillezett és rántott süllőt illetve szürke harcsát, „jól átsütött” keszeget és kárászt. Az italválasztékot lehetne szélesíteni. Csak nagyipari multisöröket tartanak, s kétféle bort, száraz fehéret és rosét. Az se lenne rossz, ha üvegpoharakat használnának. De nézzük azt, ami a hely erőssége.