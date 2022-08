Mediterrán hangulatú reggeliző Badacsonyőrsön: Vánkos

A Balaton mellett nem sokan foglalkoznak sörfőzéssel. Mondhatnánk, hogy nyilván, mi sem természetesebb, hiszen a tó környékén Somlót is ideértve hat kitűnő borvidék helyezkedik el, sokszínű és színvonalas a borkínálat. De az igazság az, hogy ennek dacára rengeteg sör fogy a Balatonnál, többnyire sajnos érdektelen, nagyipari multisör. Nem ritka, hogy népszerű strandok 5-6 büféje közül egyetlen egy sem kínál érdemleges, kóstolásra méltó sört.

Körbetekintve a kisüzemi vonalon, az első említésre méltó főzde az élvonalhoz tartozó balatonvilágosi Hedon, pazar, panorámás sörterasszal, a második a kilencvenes évek egyik nagy túlélője, a korrekt, élvezetes söröket főző tapolcai Stari, harmadik ismertebb egység a csúcsokat nem ostromló balatonszentgyörgyi Sörművek. Nem sikerült eddig kóstolni balatonfüredi Rehák sörmanufaktúra főzeteit, az ötödik főzdével, a balatonföldvári Helkával a minap találkoztam először itallapon a Vánkos nevű mediterrán hangulatú, minden elemében igényességet sugárzó reggeliző-bisztróban.

Először két éve jártam náluk, akkor csak sütire és limonádéra ültünk be a gyerekekkel, de reméltem, hogy lesz alkalom közelebbi ismeretséget kötni ezzel az egyedi atmoszférájú, otthonos, meghitt hellyel, mely kívülről ugyanazt az esztétikai élményt nyújtja, mint belülről. Ritka, hogy az ember visszaforduljon s megszakítsa az útját csak azért, mert egy vendéghívogató, szemre is megejtő vendéglátó egység mellett haladt el gépkocsival, a Vánkos ilyen, első alkalommal így is kerültünk ide.

A minap reggelizni ültem be. Jó döntés volt. Az étlap az általam rendelt fogásokon kívül kínál reggelire kovászos kenyeret vajjal és sajttal, nyitott croque szendvicset mangalica sonkával, mangalica virslit, magos mustárral, rántottát, igény esetén extrákkal, gofrit savókaramellel, mascarponéval és gyümölcsökkel, granolát, valamint helyben sütött napi tortákat.

Nyolcféle, zömmel helyi bort mérnek ki, de megjelenik a választékban egy Rajna menti, valamint egy tállyai nedű is. Az alkoholmentes választékban is találunk érdekességeket. „Fröccsöt” kínálnak a natúrborairól elhíresült hegymagasi Bencze birtok verjus-jéből (éretlen szőlő leve, mely savanyításra alkalmas), továbbá frissen préselt narancslevet, minőségi szörpöket és tonikokat.

Rendeltem egy shakshukát tojással. A shakshuka a Közel-Kelet lecsóváltozata, az összes népszerű, nagy látogatottságú gasztrooldal közli a maga receptváltozatát, érdemes otthon is nekifogni az elkészítésének, pofonegyszerű és nagyon ízletes fogás. A Vánkosban sous vide (vákuum alatt készült) buggyantott tojással kínálják, ami feltétlenül az igényesség jele, bár úgy vélem, ezesetben a hagyományos módszer meggyőzőbb. A lágy tojás műfajában az ideális, 63-64 fokon főzött tojást nem véletlenül nevezik ideálisnak (a témáról Csíki Sándor írt kiváló összefoglalót), a buggyantott tojás élményéhez meglátásom szerint hozzátartozik a fehérjének azon állagélménye, amit csak a tradicionális hőkezelés adhat. De nem ez a lényeg, hanem az összhatás, ami kiemelkedő, nem kis részben a markáns római köményes fűszerezésnek, valamint a kellő mennyiségű zöld koriandernek köszönhetően, ami lelket, vibrációt visz az ételbe. A Várvölgyi pékség kiváló kovászos kenyerét adják mellé.

Kértem egy avokádós toastot is kecskesajttal, ez is remek volt, szép szelet kovászos kenyérre bőséges mennyiségű, rusztikusra, durvára tört avokádó és sajt került.

Egyetlen sört tartanak, azt is csapon, a már említett Helka kölscht, amivel le is vettek a lábamról. Maga a sörtípus, a több mint félévezredes múltra visszatekintő, kölni eredetű, felső erjesztésűnek mondott sör, megítélésem szerint karakterre inkább a láger, vagyis az alsóerjesztésű főzetekre emlékeztet, azok átlagánál valamivel tartalmasabb, de sörkóstoló legyen a talpán, aki egy lágersorból kiszúrja vakteszten a kölscht.

Elmélyülve a témában, megtudhatjuk ennek okát is: mint a Sörbúvár blog működtetője, Vásárhelyi István írta egy öt évvel ezelőtti bejegyzésében, a kölsch „felsőerjesztésű (ale) élesztővel készül, de hasonlóan az alsóerjesztésű lágersörökhöz, viszonylag hosszú ideig és alacsony hőmérsékleten érlelődik” (Lásd ITT. De foglalkozott a témával tavaly decemberben egy másik blog is, mely szintén kiemeli a kölsch hibrid jellegét.) A Kárpát medencében kevesen foglalkoznak kölschkészítéssel, jómagam a Helka főzetét leszámítva csak kettőt kóstoltam, a Monyóét, valamint az anyaországban kevéssé ismert, Arad melletti Zimánd sörfőzdéét.

Visszatérve a Vánkosra, a kiszolgálás kedves, udvarias, az árak nem alacsonyak, de beleférnek az értékarányosság fogalmába.

Csütörtöktől vasárnapig délután öttől bisztrókonyhát is működtetnek, aminek kipróbálására talán jövő nyáron lesz alkalmam, mindenesetre az aktuális ételsor kifejezetten csábító, kezdve a lazacpisztrángos „tom kha” levestől a miso-s, vajas égetett brokkolin át a szabolcsi töltött káposztáig.

A képek a szerző felvételei.

Elérhetőségek:

Vánkos panzió, reggeliző, bisztró

Badacsonyőrs, Füredi út 29.

Telefonszám: + 36 20 352 3928

Honlap: web.vankospanzio.hu

E-mail-cím: [email protected]