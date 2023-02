A 2022-es év nagy felfedezettje a Kecskeméti Sörmanufaktúra

A Kecskeméti Sörmanufaktúra 2015-ben kezdte meg működését egy, az akkori hazai sörfőzdékhez jól összevethető méretű főzdében. Az első években szerény teljesítménnyel üzemelt a főzde, hiszen a felhasznált alapanyagok értékét alig tudta elérni a sörök eladásából származó bevétel. A koronavírus előtt az üzem beállt az évi nagyjából 30 millió forintos bevételi szintre. Aztán jött a koronavírus, amelyre az iparág nagy részével összhangban a Kecskeméti is a kapacitásai visszatartásával reagált, és a korábbi, 2019-es 28 millió forintos anyagjellegű ráfordítást 15 millióra mérsékelték, amellyel csak 14 milliós bevételt termeltek. Ezeknek megfelelően a vállalat további költségei miatt az adózott eredményük eddig az évig mindig mínuszos volt, ekkor közel 20 milliós hiánnyal, amely a 2020-as évben tovább nőtt. Ekkor történt valami az üzem életében, jött a 2021-es év, amelyet már nemcsak plusz 30 millió forint feletti profittal zártak, de egyúttal addigi hiteleik közel felét is vissza tudták fizetni.

Na és hogy mi történt 2021-ben? Tanulságos visszapörgetnünk a főzde Facebook-oldalát a megfejtésért, ugyanis 2021 januárjában részben új berendezések is érkeztek az üzembe, ami azonban ennél is fontosabb, szerintem az az áttérés az üvegesről a dobozos sörökre. Jókor, jó időben, alkalmazkodva a fogyasztói igényekhez. Ráadásul a főzde a 0,44 literes dobozokra tért át, amelyet rajta kívül leginkább a Mad Scientist és a Reketye sörfőzdék alkalmaznak. Tehát olyan csomagolást választottak, amely már be volt vezetve a piacra, de még nem használták túl sokan. A váltás mellett ugyanakkor, megkockáztatom, hogy a mérlegükben szereplő egyéb bevétel, amelynek 60 milliója jelentősen hozzájárult a sikeres évzáráshoz, talán a sörházukból származik. Ha így van, akkor ez remélhetőleg a 2022-es év eredményét is erősíthette.