Kistarcsai gasztrokalandozás a Nosztalgia étteremtől a Bazsalikom pizzérián keresztül az Anda cukrászdáig

Mindkettő megütötte a mércét, a szarvasgombásból nem dőlt a szintetikus aroma, mint sok helyen. A tiramisuval is meg voltunk elégedve, bár a cukrot visszább lehetett volna fogni benne. Az árak kedvezőbbek, mint a fővárosi rokonegységekben, a pizzák 2100 forinttól indulnak s a gourmet pizzák sem kerülnek 3600 forintnál többe. Sajnos csak Birra Moretti sört tartanak, ami a maga nagyipari multikategóriáján belül is gyengécske. Ez egyébként nem ritka, inkább azokat a pizzériákat érdemes kiemelni, ahol van kézműves sör is, mint a Belli di Mama, a Circo vagy a szegedi Plebs Craft and Crust.

Már jóllakva érkeztünk a következő két helyre, így becsomagoltattuk az ételeket, ezeket csak otthon kóstoltuk meg. Az OMI ázsiai bisztró közigazgatási szempontból már Kerepesen található, ezt akkor tudtam meg, amikor hazatérve nézegettem a honlapjukat. Odafelé tartva észre sem vettük, hogy elhagytuk Kistarcsát, nem csoda, a két település egybe van épülve.

Az OMI rokonszenves hely, itt minden társadalmi kategória megfordul, írják is a honlapon, hogy a helyieknek nyitották az egységet. (Nyitottak Gödöllőn is egy üzletet, ott még nem jártunk, de a kerepesi kedvező tapasztalat után nincs kizárva, hogy oda is ellátogatunk) A pho levest gondosan két dobozba csomagolták, egyikbe került a tészta, a babcsíra, a marhahús meg a fűszerek, beleértve egy egész madárszemcsilit, a másikba a lé, hogy ne szívja meg magát túlságosan a rizstészta. A leves kellően mély ízű volt, jól fűszerezett, összességében felső kategóriásnak mondanám a produkciót. A tavaszi tekercs is remeknek bizonyult. Az árak magasabbak, mint amit megszoktunk az átlagos fővárosi vietnámi egységekben, de a minőséget tekintetbe véve nem éreztük elbilleni az ár/érték arányt.

A Porky nevű street food hely szomszédos az azonos tulajdonban levő Poke Originallal, teraszuk lényegében közös. Rokonszenves antitézis. Az egyik a könnyed hawaii stílust képviseli, s a reformétkezés híveit szólítja meg (hadd tegyem hozzá, hogy van egy japán vonaluk, kínálnak bowlok mellett rameneket is), a másik igazi food porn, jó értelemben véve.