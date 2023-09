Pacaltúra a Holt-Kőrös vidékén a békésszentandrási Csücsöktől a szarvasi Négy Muskétásig

A csaknem 24 ezer tagot számláló, igencsak pörgő Pacalemberek elnevezésű Facebook-csoportban számtalan pacallelőhely nyert említést, de van néhány, úgyszólván mindenki által etalonnak tekintett hely. Nem készítettem formális statisztikát, de meg merem kockáztatni, hogy az elmúlt egy évben a leginkább méltatott egység a szegedi Fasor volt (magam is írtam róla e rovatban, két részben is, kiemelve a pacaljukat, utána a Tanya bisztró következik Dunapatajról, mely a pörkölt műfajában országosan is kiemelkedő egység. A sorrendre nem mernék megesküdni, utóbbinak is hatalmas rajongótábora van, ha választani kell, magam is ezt sorolom előrébb, elsősorban a kifogástalan szaftállag miatt.

Ezután következik nagyjából holtversenyben a Négy Muskétás Szarvasról s a Zöld Sas Békésszentandrásról. Gyakran dicsérik még a pákozdi Kanyar büfét, ahol egyébként kiemelkedő a cseh főzetekre építő sörválaszték és remek a pacal, a szarvasi Vadászkürtöt, amit a minap mutattam be, a szabadszállási Zöld Ászt, ahová még nem jutottam el, de ami késik nem múlik, s a jakabszállási Nádas csárdát, melyről már írtam.

A szerző felvétele

Az utóbbi hónapban többen is említették az élvezhető pacalt kínáló, tíz év után újra meglátogatott békésszentandrási Csücsök csárdát, továbbá a harci Diófát s a miskolci Csülök csárdát (utóbbi kettőbe még nem jutottam el), a solti Kurta kocsmát, valamint a csongrádi Csuka csárdát, ahol megfordultam valamikor régen, de halat rendeltem, ennek újratesztelése is esedékes.

Az önmagában jelzésértékű, hogy a pacalrajongók közében legnépszerűbb éttermek közül kettő is Szarvason működik, de ami szintén igen nagy súllyal esik a latba, hogy hány étteremből hány kínál pacalt egy adott városban. A nagy sztárok, a Négy Muskétás és a Vadászkürt mellett kifejezetten jó pacalt ehetünk a Betérő falatozóban is. A kiemelkedő felvágottak, sült hurka és kolbász, zsír meg szalonna mellett figyelemre méltó pörkölteket (köztük pacalt) vásárolhatunk dobozba adagolva, baráti áron a Varga Ízek boltjaiban, valamint az ugyanezen cég által működtetett Tuja klubban, ahol helyben is elfogyaszthatjuk ezeket egy-két pohár borral kísérve. Nem tartozik az állandó kínálatba, de időnként főznek pacalt a Turul kisvendéglőben is.

A továbbra is országos csúcsokat ostromló Újvárosi bisztró, a trendi-újhullámosnak mondható egységek, a Mokka, a Szeparé, az Aranyszarvas és a Premier, a pizzériák, a Mi és Ti (melyről szólok majd részletesen is a közeljövőben), a Dolce Vita és a Don Fredo, illetve a street food ételekre építő City Grill más műfajban utaznak, akárcsak a város nevét viselő ikonikus halászcsárda. Összefoglalóan leszögezhetjük, hogy Szarvas meleg ételt kínáló vendéglátó egységeinek harmadában kínálnak pacalt, nem is akármilyet.

A békésszentandrásiak berzenkedhetnek az ellen, hogy Szarvas agglomerációjának tekintsem 3400 lelkes községüket, de turistaszemmel ez a helyzet. Itt működik ugyebár a pacalközpontú top 10-be sorolható Zöld Ász, s a szintén korrekt pacalt (és friss harcsát) kínáló Csücsök is.

Friss harcsa a Csücsökben A szerző felvétele

Ezek mellett volt szerencsém élvezhető körmöspacalt enni a Nagy-Magyarország fogadóban, mely a 2015-ös nyitást követő években egyik kedvenc éttermem volt a régióban, azzal a szándékkal látogattam meg őket újra tavaly, hogy írok róluk egy méltató beszámolót, de sajnos a halászlé, a harcsapaprikás és a bivalyoldalas nem ütötte a mércét.

S ezzel véget is ért a szentandrási éttermek sora, van még a településen két kocsma, a Szalon és az Eldorádó, ahol ételeket nem kínálnak, két büfé, az átlagos szintet hozó Útonálló Zabáló és a Kerti büfé, ahol élvezhető lángost sütnek és kifejezetten jó hekket, utóbbinak díjszabása (390 Ft/10 dkg) szinte fele annak, amennyibe ez a hal kerül a Balatonnál. S végül itt működik a község első számú nevezetessége, a sörturizmus egyik fő katalizálója, a Rózsa söröző, az ország legjobbjai közé tartozó Szent András sörfőzde brew pubja. „Pacalegyenleg”: három vendéglőből háromban kóstolhatjuk a kultikus pörköltet.

A Rózsa söröző sörcsaprészlete A szerző felvétele

Összefoglalóan leszögezhetjük, hogy a holtnak nevezett, de nagyon is élő Kőrösök vidékére, Szarvasra és Békésszentandrásra nemcsak a szenvedélyes horgászok, a történelmi Magyarországot szívükben hordók, az élő vízben való úszást előnyben részesítők érdemes ellátogassanak, hanem a pacalrajongók is.

Borítókép: Ízletes pacal a Csücsökben (A szerző felvétele)