Hagyományos magyar ételek változó színvonalon, verhetetlen ár/érték arány mellett: Nádas vendéglő, Jakabszállás

Tavalyelőtt nyáron egy kedves lakitelki jóbarátom javaslatára beültünk a Nádas vendéglőbe. Az igen népszerű, 1986-ban nyitott vendéglátóegység mellett több ízben is elhaladtam, amikor az M5-ös irányából közelítettem meg Soltvadkertet, de megállni egyszer sem volt időm. A Nádas vendéglő érdekes keveréke a csárdának és a menzának. A vendég a pultnál adja le a rendelését, a sorbanállás állandó, a pult felett szépen gravírozott, középütt nádas-életképpel díszített fatáblán olvasható az étlap.

Az egyes fogások elkészültekor kiabálják, hogy mi az, ami épp megvan, a szépen kialakított, muskátlival szegélyezett teraszon is lehet hallani.

A beltérben kitömött állatok és preparált halfejek képezik a dekoráció fő elemeit.

Az volt a szándékom, hogy megírom majd az élményt, elvégre nem cél, hogy e rovat „fine dining”-dominált legyen, de a hely teljesítménye nem volt olyan meggyőző, hogy jó szívvel ajánlani tudjam, de annyira rossz sem, hogy elrettentő példának állítsam oda, mint a harcsa helyett pangasiust, vagy erdei gomba helyett termesztett csiperkét kínáló egységeket.

Időközben tagja lettem a „Pacalemberek” Facebook csoportnak, ahol olyan jeles séfekkel is találkozhatunk a kommentszekcióban (de néha még a bejegyzések rovatban is), mint Molnár Márk vagy Bíró Lajos. Aki követi e csoport tevékenységét garantáltan gyakrabban fog pacalt rendelni, annyira ínycsiklandó egyik-másik itt közzétett fotó. A tagság kedvenc, legtöbbször hivatkozott vendéglői közé tartozik a szegedi Fasor, a szarvasi Négy muskétás és a budapesti Megtömlek kifőzde mellett a Nádas csárda is, a hely honlapján pedig a pacalpörkölt az egyetlen étel, amit külön kiemelnek példaként a hagyományos magyar fogásaik közül.

Gondoltam, teszek egy kis vargabetűt egyik fővárosba vezető utam alkalmával s benézek hozzájuk újra. Így is lett, bár végül a szintén jakabszállási Stefániában ebédeltünk, de benéztünk a Nádas csárdába is, ahol csomagoltattunk néhány fogást.

A tapasztalat ezúttal annyira kedvező volt összességében, hogy úgy döntöttem, mégis megemlékezem a helyről e rovatban, „sine ira et studio”, azaz tárgyszerűen, megemlítve erényeket és hibákat egyaránt. Ezúttal árakat is feltüntetek, hiszen a hely töretlen népszerűségét az adja, hogy élvezhető ételekből bőséges adagokat kínálnak, igen kedvező áron.

2021-ben ettünk egy kis adag birkapörköltet (1560 ft), ami ízre nem volt rossz, de a húst túlpárolták a szétesés határáig, a szaftja lehetett volna sűrűbb.

Fotó: A szerző

A rántott máj (1100 ft) panírja hevenyészett volt, a krumpli köret gyengécske, lekváros palacsinta (300 ft/db) és a paradicsomsaláta átlagos. (Az árak értelemszerűen két évvel ezelőttiek.) Nem csoda, hogy nem készült erről rovatbeszámoló.

Idén májusban már jóllakottan nézegettem az étlapot.

A kiadós reggeliket kedvelők előnyben vannak náluk,

e rovatban a szokványosnak mondható rántották, virslik és szendvicsek mellett kínálnak sült kolbászt, -hurkát, -tarját, -csülköt, -császárszalonnát, hekket, rántott halat illetve húst, fasírtot és burgonyasalátát. A hús- és halféléket dekára adják, 10 dkg díjszabása 450 és 550 forint között mozog. Retro életérzés.

Ebédre kérhetünk többek között tyúklevest, babgulyást, pörkölteket, brassói aprópecsenyét, sült sertés- és csirkehúst, rántott sajtot, -gombát, -cukkinit, különféle töltött vagy nem töltött húsokat, valamint sertésagyvelőt. Nem komplikálják el a dolgot.

Fotó: A szerző

A pacal mellett megtetszett a zúzapörkölt is, az sem egy túl gyakori fogás manapság. Épp spárgaszezon volt, napi ajánlatban szerepelt a rántott spárga, ez is csábított, de a rántott ételeket rögtön meg kell enni, csomagolva megereszkedik a bunda. Úgyhogy arról lemondtam, kértem viszont egy spárgapörköltet galuskával. Mindhárom pörkölt kicsinek nevezett, de valójában a megszokott normálnál jóval nagyobb adagja 1950 forintba került. Külön felhívnám a figyelmet a többször is felhasználható, mindössze 150 forintba kerülő, jól záró, kellő szilárdságú műanyagdobozokra. Ritka jó vásár ennyiért.

Lássuk egyenként a fogásokat!

A spárgapörkölt ízre nem volt rossz, de a spárga szinte teljesen szétfőtt benne, akadtak fás darabok is. Ez az alapanyag másféle elkészítést kíván, vagy ha feltétlenül pörköltesen akarjuk feladni, akkor inkább öntsük le a kíméletesen elkészített, roppanósságát megőrző spárgát pörköltszafttal, amit akár egy kevés külön elkészített főtt spárgával is leturmixolhatunk. A galuska kifogástalan volt, házias, jó tartású, jó ízű.

A zúzapörkölt kifejezetten jól sikerült, a szaft éppenséggel lehetett volna sűrűbb, de így, ahogy volt, a jobbak közé sorolnám, a hús állaga kifogástalan, az ízesítés remek.

Fotó: A szerző

A pacalt, ha nem nevezik pörköltnek felsőkategóriásnak mondanám. Jó állag, jó íz, hatalmas mennyiség. Kíváncsiságból feltettem a mérlegre otthon. A helybeni kóstolás után, csomagolás nélkül 550 grammot nyomott a kis adag, szinte hihetetlen. Szaftja nem pörköltes jellegű, nem tudni hagymát tettek-e bele egyáltalán, színe lehetett volna éppenséggel pirosabb. De ismétlem, egytálételnek kiváló, ha az ember otthon gazdagítja valamivel, akkor még inkább. Ha közelebb laknék, idejárnék pacalért, egy kis adaggal két ember is jóllakik. Egyszóval nem hibátlan a Nádas, de ár/érték arányban verhetetlennek tűnik.

Elérhetőségek:

Nádas vendéglő

Jakabszállás, III. körzet tanya 97/a

Telefonszám: +36 76 382 180 Honlap: https://www.nadas-vendeglo.hu

E-mail-cím: [email protected]