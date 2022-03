Kitűnő pörköltek a dunapataji Tanya bisztróban

Mint tette ezt Léder Zoltán egy alkalommal, midőn a kultikus magyar alapanyagról, a pacalról beszélgettünk, javasolva, hogy menjünk el együtt a dunapataji Tanya bisztróba. De mielőtt rátérnék a pataji élményünk részletezésére, hadd szóljak két szót az ötletadóról.

A Borbaráti magazin 7x7-es kóstolósorozatának köszönhetően ismerkedtünk meg a barátai, ismerősei által Köpcösnek becézett borásszal. A kóstoló belépőjegye mellé ajándékba kapott, a részvevőket hét szempont szerint csoportosító és bemutató kötet így ír arról a hetes csapatról, ahová Köpcöst is sorolták a szervezők: "Rejtőzködők. Egyesek szemében ők testesítik meg az igazán szabadok csoportját, a többség azonban nem tud - háttérbe szorulásuk miatt - nem is tudhat róluk és boraikról. (...) Ha (...) a jó értelemben vett profizmust vagy az önmagán túlmutató útkeresést nem várnánk el e csoportba sorolt birtokoktól, ide vehetnénk a kis családi szabadidőkertek megannyi tulajdonosát, hiszen ők is örömből vincellérkednek, s ők is minimális felületen érintkeznek a piaccal. A rejtőzködők alkotják e könyvben a borászok legszemélyesebb, legintimebb csoportját." Érdemes felidézni, kik voltak a 2008-as "rejtőzködők": Debreczeni Kálmán, Drozdik József, Kaló Imre, Köpcös pince (Léder Zoltán), Szarka Dénes, Szecskő Tamás, Szentesi József.