Helyi kézműves termékek és házias ételek a Vörös lóhoz címzett kávéházban, Diszelen

A közös cél evidens: használjuk ki a Kárpát medence kivételes adottságait, jusson el minél könnyebben a minőségi alapanyag az igényes fogyasztóhoz.

Ezt szolgálja az ugyanezen tulajdonosi kör által működtetett, Vörös Lóhoz címzett kávéház is Diszelben, melynek belső termét jeles festők piaci jeleneteket megörökítő alkotásaival dekorálták.

Fotó: A szerző felvétele

A 825 lelkes, sok évszázados múltra visszatekintő, 1977 óta Tapolcához tartozó községnek nem ez az egyetlen nevezetessége, itt találhatjuk a kiállítóházként működő „Első Magyar Látványtárat” is, épp a kávéház mellett.

Gyérülnek a termelői piacok, egyre többen vásárolnak zöldséget, gyümölcsöt, lekvárokat a gigantikus üzletközpontokban, ahová a kistermelőknek nem sok esélyük van bekerülni, de azért Kárpát medence-szerte sokfelé részesülhetünk még ma is valódi piacélményben, Csíkszeredától Szegeden át Óbecséig.

Fotó: A szerző felvétele

A szezonális termények mellett itt egész évben kapható lángos, zakuszka, házi pálinka, házi befőtt és savanyúság. A piac az a hely, ahol egymás mellett issza a sört és eszi a tájjellegű kísérőételeket Münchentől Barcelonáig, Temesvártól Göteborgig a napszámos és az egyetemi tanár, ahol minden társadalmi réteg megfordul. Mindebből nemcsak a reprókon át ad vissza valamit az említett kávéház, hanem áruválasztékában is.

Fotó: A szerző felvétele

Mert itt nemcsak sallangmentes, házias ételek igen szép választékát kínálják, hanem megannyi kézműves terméket is a kiváló minőségű házi mustártól a mézen, szörpökön, savanyúságokon át a lekvárokig.

Mindemellett közösségépítésre is törekednek, nemcsak a szövetkezeten keresztül, hanem olyan események szervezésével is, mint például a múlt hónapban lezajlott borkvíz.

Választékukba a népi konyha olyan kevéssé ismert fogásait is bevették, mint például a felvidéki dolka (több receptet is találhatunk a világhálón álljon itt ezek közül egy. Közösségi oldalukon azt is jelzik, hogy Erdélyben, cukor nélkül, hosszan főzött köcsögös szilvalekvárral kenik meg, túróval, tejföllel és porcukorral tálalják. (Partiumi piacokon némi szerencsével manapság is vásárolhatunk ily módon készült szilvalekvárt, aminek felhasználása igencsak széleskörű, van, aki nemcsak fánkra, palacsintára, de még a zsíroskenyérre is ken belőle.)