Hun tanya Szentegyháza határában

Fotó: A szerző felvétele

Csíkszeredából Udvarhely fele tartva a félúton elhelyezkedő város bejáratánál, 2016-ban csodás, jurtaszerű építményre figyelhettek fel az arra utazók. A felirat: Hun tanya.

A nyitás utáni évben meg is látogattam őket, élménybeszámolóm itt olvasható.

A minap, miután a Tripadvisor közönségének körében hetedik legnépszerűbb csíkszeredai éttermet, a Várdombot zárva találtam, úgy döntöttem, hogy a Hun tanyában állok meg ebédelni.

Hunor és Magor alakjainak fából faragott domborműve fogadja a belépőt, balra az üzemeltetők köszöntő szavai, jobbra Kövecsi Attila székelyudvarhelyi lelkipásztor „Méltó utódok” című, 2016 júniusában, alighanem az étterem megnyitásának tiszteletére írott verse olvasható, melyet érdemesnek tejes egészében idézni:

Áll egy jurta szittya földön, fent a Hargitán Úgy, ahogy egy székely utód megálmodta hajdanán Tetejében Nap és újhold, figyelmezve néz reánk Hirdeti a magyarnak, hogy itt vagy otthon igazán Székelyország sok ezer éves múltja ma is beszél, hisz nem lehet elnémulva. Tiszta égbolt, tele csillagokkal, olvassunk belőle, s tudjuk mindig, hogy e földet Isten őseinknek adta Mindig megvédte honát a székekben élő magyar Csak úgy mondták röviden: székely nélkül nincs magyar Belakjuk e tájat úgy, hogy mindenki csodálkozva lássa Megmarad a székely, legyen bármennyi is ádáz ellensége Ezredévek múlnak, majd újak következnek De megtartja Isten székely népét, hisz méltó utódok jönnek És még Istent szeretjük és magyarul tisztán és helyesen beszélünk Ne felejtsétek soha, de soha: Hogy e hazában el nem veszhetünk!

A vers elérhető a világhálón egy udvarhelyi kislány, Bálint Zsófia Kamilla előadásában is.

A „jurta” körül hét stílusos házikó, az épületegyüttesről látványos drónfelvételt tekinthetünk meg a hely közösségi oldalán. A beltér is hangulatos, a hatalmas ablakoknak köszönhetően télidőben is gyönyörködhetünk a környező tájban. Látványkonyhát működtetnek, ha megfelelő helyet választunk, figyelhetjük az ételkészítés folyamatát.

A gasztronómiai felhozatalt a biztonsági játék jegyében tervezték meg, kínálnak tojásreggeliket, kétféle levest, az általam rendelt gulyás mellett tárkonyos sertésragulevest, hét főételt a hét vezér tiszteletére, valamint két desszertet, palacsintát és túrófánkot.

A választéknak nem sok köze van ahhoz, amit a honfoglaló magyarok fogyaszthattak, népszerű mai fogásokat kínálnak a sertés- és csirkehúsból, valamint pisztrángból.

Javukra írandó, hogy nem csirkemellből és sertéstarjából/karajból készítik az összes ételt, mint ahogy azt sokfelé tapasztalhatjuk, kínálnak szüzet, oldalast (errefelé bordának mondják), csülköt, filézett csirkecombot is. A magam részéről értékeltem, hogy nem engedtek a csábításnak, hogy a román konyha sokak által engedhetetlennek tartott slágerételeit a pacallevest, a parasztos csorbát és miccset is választékba vegyék. Ez a minden bizonnyal tudatos, elvi döntés nyilván bevételkieséssel jár, így kétszeresen is respektálandó.

A nagyipari multisörök mellett választékba vették a Tiltott Csíki Sörmanufaktúra hét főzetét, tartanak néhány anyaországi bort élvonalbeli termelőktől, melyek érdekes módon nem szerepelnek az itallapon, de ki vannak állítva a vendégtérben, a tömények között a helyi pálinka nyújt némi érdekességet.

Fotó: A szerző felvétele

A csipetkés gulyásleves élményszerű, harmonikus, mentes a szokásos helyi hibáktól, marhahúsból készült és nem sertésből, a zöldséget s a húst nem főzték túl, jó a lé és a betét aránya. Meglepett, hogy burgonyát nem leltem benne, de ez nem zavart egy cseppet sem. Házi jellegű székely pityókás kenyeret adnak mellé, mely friss és ízletes.

Fotó: A szerző felvétele

A filézett pisztráng korrekt, bordázott vaslapon sült, jobbára ügyesen hőkezelt zöldséget és friss vegyes salátát adnak mellé. Furcsa, hogy a bőrével lefelé tálalják mindkét filét, holott a bőrös oldal látványosabb. A sóval és fűszerekkel visszafogottan bánnak. A paprika, cukkini és gomba ezzel együtt élvezetes, persze sózás után, a padlizsán alulkészült. A palacsinta átlagos, élvezhető.

Fotó: A szerző felvétele

A kiszolgálás kedves, udvarias, segítőkész, de lehetne szervezettebb és figyelmesebb. A fogások időben érkeznek, de nehezen jutok a számlához, áfonyás palacsintát kérek, de sárgabarack-lekvárosat kapok. (Nem küldtem vissza, utóbbit még jobban szeretem, azért esett a választásom az áfonyásra, mert tapasztalatom szerint Székelyföldön többnyire jóféle áfonyalekvárral dolgoznak.) Minden esetre a fiatal és csinos hölgyek mosolya feledteti az apró bakikat.

Nekem az is imponált, hogy a jó kedélyű, motivált lányok adott pillanatban „kő-papír-ollóval” döntötték el, hogy melyikük menjen ki az asztalokhoz.

Kaptam egy emléklapot is, mely latin betűvel és rovásírással tartalmazza az étterem bemutatkozó sorait s az idézett verset.

Szeretni való étterem a Hun tanya, kis odafigyeléssel, igyekezettel, néhány tájjellegű fogás választékba vételével könnyen még jobbá tehető lenne.

Hun tanya

Szentegyházasfalu, külterület

Telefonszám: + 40 752 614 065

Honlap: https://web.facebook.com/huntanya/