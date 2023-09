Taste of Transylvania gasztrofesztivál 2.0 – Második rész: tradíció és innováció

Harminc év alatt összegyűlt tízezres nagyságrendű vendéglős élményanyagom egyik legmaradandóbb emléke egy sepsiszentgyörgyi étteremhez, a Szentgyörgy pincéhez kötődik, mely nem elsősorban a korrekt fősodratú magyar és székely konyhájával írta be magát a lelkembe egy életre, hanem a pincércsaládba született, lenyűgöző stílusú felszolgáló, Bakk Csaba révén, akiről úgy tartják, hogy bármit megold, amit a vendég szeretne. Hasonló funkciót töltött be a fesztiválon „Szidi, akinek virág van a hajában”, teljes nevén Jakab Szidónia. A fogadóbizottság tagjaként ő szervezte többek között a vendégek elszállítását a helyszínről. Ebben fő segítsége Gedő Szilárd volt, aki elmesélte azt is, hogy a pénteki esős napon saját felelősségére hazaküldte a „lótaxisokat”, a szekereseket, nehogy a lovak megfázzanak, s inkább megoldotta kollégáival személyautókkal a látogatók elszállítását a Csíkszeredáig közlekedő különjárathoz, mely a kanyarodó melletti parkolóban várt.

A helyi konyha csavarmentes autentikus ízeivel a Gyímesi Skanzen standjánál ismerkedhettek meg az érdeklődők, ahol helyi háziasszonyok készítettek bócot, azaz juhtúróval töltött vaslapon sült puliszkát, töltött káposztát és álivánkát.

Itt kóstolhattuk meg Róza mama referenciaértékű lepényeit is. Az erdélyi konyhában gyökerezett a Páva és a Gastrolab kínálata is, egyes fogásokat (pl. padlizsánkrém) teljesen megszokott módon, másokat némi változtatással prezentáltak.

Hadd szóljak részletesen arról a két étteremről, mely a „székely innováció” címszó alá sorolható. A B The Hotel séfje, Falvai János két néven is fellelhető a szakmában. Az első esti főzőshow alkalmával el is mondta ennek a titkát: szicíliai, Palermo melletti hatéves tartózkodása alatt ragadt rá magyar nevének Google fordítása, a „Giovanni Vilaggi”, amit azóta is megtartott afféle művésznévként.

Első alkalommal 2020 őszén volt alkalmam a konyháján enni Székelyföld legjobb olasz éttermében, a San Giorgio-ban, mely azóta sajnos bezárt, majd tavaly decemberben jelenlegi állomáshelyén, a B The Hotelben. Ott elköltött ebédünk éppoly kiemelkedő élményt nyújtott, be is számoltam róla e rovatban.