Jelentős növekedés előtt az ökogazdálkodás

Az Európai Unió támogatási ösztönzőinek és az új, 2025-ben indult ötéves hazai támogatási programnak köszönhetően a magyar ökoágazat dinamikusan fejlődik – közölte Mikó Péter, a Vetőmagszövetség ökovetőmag munkacsoportjának elnöke. A tanúsított területek már stabilan meghaladják a háromszázezer hektárt, ugyanakkor az EU-ban ezzel még a felzárkózó tagállamok között vagyunk a 6,3 százalékos öko-területarányunkkal. Az unióban ugyanis az 10,5 százalékos az átlag.

A hazai ökovetőmagok forgalma növekedés előtt áll, de a legnagyobb területet továbbra is a legelők foglalják majd el / Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

A gyümölcsültetvényekben viszont az EU-átlag fölött áll Magyarország. Az unióhoz hasonlóan itthon is a rét és a legelő dominál az ökológiai területek között, 55 százalékos részaránnyal. Ezt követik a szántók 36 százalékkal, majd a dinamikusan növekvő ökogyümölcstermő ültetvények hét százalékkal. A hazai átlagos ökogazdaságok az európai átlagnál kisebb méretűek (12 hektárosak), viszont az ökoterületek több mint felét a háromszáz hektárnál nagyobb gazdaságok kezelik.

A fogyasztók számára az ökogazdaságok szerepe azért fontos, mert a tanúsított ökotermékek szermaradványmentesek, magas beltartalmi értékűek. A termelők pedig hosszú távon megőrzik talajuk termőképességét, miközben a vegyszerek mellőzésével fenntarthatóbb gazdálkodási rendszert alakíthatnak ki. Az ökogazdálkodás erősíti a biodiverzitást, csökkenti a vizek szennyeződését és a mezőgazdaság ökológiai lábnyomát is, emellett az itt alkalmazott fenntartható talajgazdálkodás nagyobb szervesanyag-tartalmat produkál a talajokban.

A vetőmagos szakmai szervezet szerint a hazai ökológiai ágazat növekedését továbbra is fékezi

a feldolgozóipar fejletlensége,

az ingadozó felvevőpiac és

az importtermékekkel való árverseny.

A kézi és gépi munkaerőigény az ökogazdálkodásban jóval magasabb, miközben a hozamok gyakran alacsonyabbak, ez komoly nyomást helyez a gazdák jövedelmezőségére.

Az öko vetőmagok előállítására használt terület mérete jelenleg kicsi, hiszen a visszafogott vetőmag mellett szinte kizárólag konvencionális csávázatlan vetőmagot használnak a gazdák. A fajtakínálat jelenleg gyérnek számít még azoknál a fajoknál is, amik már évek óta, rendszeresen megtalálhatók a Nébih által üzemeltetett Öko Vetőmag Adatbázisban.