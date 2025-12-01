vetőmagpiacökogazdálkodáskörnyezettudatos szemlélet

Jelentős növekedés előtt az ökogazdálkodás

Tovább nőtt a hazai ökológiai gazdálkodásba bevont területek mérete, amely így stabilan meghaladja a háromszázezer hektárt. Az évtized végére ez akár a duplájára is nőhet, ami magával húzná az ökovetőmagok iránti keresletet is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 11:04
Illusztráció Fotó: SANJIT PARIYAR Forrás: NurPhoto
Az Európai Unió támogatási ösztönzőinek és az új, 2025-ben indult ötéves hazai támogatási programnak köszönhetően a magyar ökoágazat dinamikusan fejlődik – közölte Mikó Péter, a Vetőmagszövetség ökovetőmag munkacsoportjának elnöke. A tanúsított területek már stabilan meghaladják a háromszázezer hektárt, ugyanakkor az EU-ban ezzel még a felzárkózó tagállamok között vagyunk a 6,3 százalékos öko-területarányunkkal. Az unióban ugyanis az 10,5 százalékos az átlag.

White cows in a meadow with wind turbines in the background in Camiers Sainte Cecile on November 22, 2024. The Cote d Opale is at the heart of several wind projects, both onshore and offshore, aimed at strengthening the production of renewable energy in the region. the region s commitment to the energy transition, despite local debates and opposition regarding the landscape and environmental impact of certain projects. Des vaches blanches dans un pre avec en arriere plan des eoliennes a Camiers Sainte Cecile le 22 novembre 2024. La cote d opale est au cur de plusieurs projets eoliens, tant terrestres qu offshore, visant a renforcer la production d energie renouvelable dans la region. l engagement de la region dans la transition energetique, malgre les debats et oppositions locales concernant l impact paysager et environnemental de certains projets. (Photo by Quentin Top / Hans Lucas via AFP), öko vetőmagok
A hazai ökovetőmagok forgalma növekedés előtt áll, de a legnagyobb területet továbbra is a legelők foglalják majd el / Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

A gyümölcsültetvényekben viszont az EU-átlag fölött áll Magyarország. Az unióhoz hasonlóan itthon is a rét és a legelő dominál az ökológiai területek között, 55 százalékos részaránnyal. Ezt követik a szántók 36 százalékkal, majd a dinamikusan növekvő ökogyümölcstermő ültetvények hét százalékkal. A hazai átlagos ökogazdaságok az európai átlagnál kisebb méretűek (12 hektárosak), viszont az ökoterületek több mint felét a háromszáz hektárnál nagyobb gazdaságok kezelik.

A fogyasztók számára az ökogazdaságok szerepe azért fontos, mert a tanúsított ökotermékek szermaradványmentesek, magas beltartalmi értékűek. A termelők pedig hosszú távon megőrzik talajuk termőképességét, miközben a vegyszerek mellőzésével fenntarthatóbb gazdálkodási rendszert alakíthatnak ki. Az ökogazdálkodás erősíti a biodiverzitást, csökkenti a vizek szennyeződését és a mezőgazdaság ökológiai lábnyomát is, emellett az itt alkalmazott fenntartható talajgazdálkodás nagyobb szervesanyag-tartalmat produkál a talajokban.

A vetőmagos szakmai szervezet szerint a hazai ökológiai ágazat növekedését továbbra is fékezi

  • a feldolgozóipar fejletlensége,
  • az ingadozó felvevőpiac és
  • az importtermékekkel való árverseny.

A kézi és gépi munkaerőigény az ökogazdálkodásban jóval magasabb, miközben a hozamok gyakran alacsonyabbak, ez komoly nyomást helyez a gazdák jövedelmezőségére.

Az öko vetőmagok előállítására használt terület mérete jelenleg kicsi, hiszen a visszafogott vetőmag mellett szinte kizárólag konvencionális csávázatlan vetőmagot használnak a gazdák. A fajtakínálat jelenleg gyérnek számít még azoknál a fajoknál is, amik már évek óta, rendszeresen megtalálhatók a Nébih által üzemeltetett Öko Vetőmag Adatbázisban.

Az ökogazdálkodást érintő kutatás nagyot fejlődött elmúlt évtizedben. A kutatás és nemesítés során az ökogazdák valós igényeire, kihívásaira keresik a válaszokat, mint például a termesztési körülményeikhez alkalmazkodó fajták kiválasztása, nemesítése.

Mikó Péter szerint a hazai Öko Cselekvési Terv megfelelő ösztönző erőt képvisel ahhoz, hogy 2030-ig megduplázzuk az ökoterületeink részarányát, amely magával fogja vonni a vetőmag iránti kereslet növekedését is. Emellett 2036-ig, az ökoszektorban a kötelező ökovetőmag-használat bevezetéséig már csak tíz évünk van, ezért az öko-vetőmagszektor dinamikus fellendülése prognosztizálható – hangsúlyozta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

