Reneszánszukat élik a biofarmok

Az ökológiai gazdálkodásba vont terület 2010 és 2021 között 130 százalékkal növekedett, jelenleg megközelíti a háromszázezer hektárt. Ez a növekedés uniós összehasonlításban is az élmezőnybe tartozik – hívta fel a figyelmet Nagy István. Az agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában rámutatott: az ökológiai gazdálkodás szerepe kiemelkedő az egészséges élelmiszer-termelésben és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásban, ezért uniós szinten a zöldmegállapodáshoz tartozó Termőföldtől az asztalig stratégia és a Biodiverzitás stratégia is kiemelten foglalkozik az ökológiai gazdálkodás fejlesztésével. Az uniós szakpolitikai célokkal összhangban a magyar kormány agrárpolitikájának is fontos eleme az ökológiai gazdálkodás fejlesztése.