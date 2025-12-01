Vlagyimir Petrov politikai stratéga azt sugallta, hogy az ukrán elnök még az új esztendő beköszönte előtt lemondhat. Az elemző szerint az ukránok akár már december közepén aláírhatnak egy megállapodást, ami után Volodimir Zelneszkij bejelentheti majd lemondását – írja a Military Affairs.
Petrov szerint Kijev december 15-ig aláírhatja a tűzszüneti megállapodást. Arra számít, hogy ezt az időszakot intenzív információs hullám fogja jellemezni – nyilvános nyilatkozatok, politikai botrányok és heves viták özöne.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!