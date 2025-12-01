Megvan az időpont: ekkor mond le Zelenszkij

A hétvégén Floridában egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció. Habár a tárgyalásokat mind a két fél eredményesnek nevezte, a források szerint feszült volt a megbeszélés. Ennek fő oka az volt, hogy a tárgyalások középontjában Ukrajna jövőbeni határai állta, miután az amerikai béketerv értelmében Ukrajnának át kellene adnia területeket Oroszországnak. Ez azonban továbbra is érzékeny téma az ukránok számára, a nyomás azonban egyre nagyobb.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)