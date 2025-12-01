UkrajnaHáború UkrajnaZelenszkijTrump

Megvan az időpont: ekkor mond le Zelenszkij

Az ukrán elnök egy szakértő szerint már nem sokáig lesz hivatalban, még 2026 előtt lemondhat. Vlagyimir Petrov szerint Ukrajna még decemberben békét köthet, Voldimir Zelenszkij pedig ezután távozhat az elnöki posztról.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 10:37
Fotó: HENRIQUE CAMPOS Forrás: Hans Lucas
Vlagyimir Petrov politikai stratéga azt sugallta, hogy az ukrán elnök még az új esztendő beköszönte előtt lemondhat. Az elemző szerint az ukránok akár már december közepén aláírhatnak egy megállapodást, ami után Volodimir Zelneszkij bejelentheti majd lemondását – írja a Military Affairs.

Zelenszkij még idén távozhat az elemző szerint
Zelenszkij még idén távozhat az elemző szerint (Fotó: Hans Lucas/Xose Bouzas)

Petrov szerint Kijev december 15-ig aláírhatja a tűzszüneti megállapodást. Arra számít, hogy ezt az időszakot intenzív információs hullám fogja jellemezni – nyilvános nyilatkozatok, politikai botrányok és heves viták özöne.

A szakértő úgy véli, hogy az ilyen fejlemények után Zelenszkij szilveszterkor a nyilvánosság elé állhat, és bejelentheti lemondását. Ebben a forgatókönyvben, Petrov érvelése szerint, a tűzszünetet követő tárgyalásokat a parlament elnöke vezetné. Hozzátette, hogy az elnök sem indulna a következő választásokon, sem új politikai projektet nem kísérelne meg elindítani. Az elemző szerint Zelenszkijnek és pártjának már egyébként sincs akkora befolyása mint régen. 

Zelenszkij belefáradt 

Az elemző szerint egyértelmű jelei mutatkoznak annak, hogy az ukrán elnök belefáradt nemcsak a háborúba, de a politikai csatározásokba is. Mint ismeretes nemrég távozott egyik fontos bizalmasa, kabinetirodájának korábbi vezetője Andrij Jermak, akinél a korrupciós botrány miatt tartottak házkutatást a nyomozók. 

Zelenszkij emellett egyre nagyobb nyomással néz szembe, hogy üljön tárgyalóasztalhoz és kössön békét. 

A hétvégén Floridában egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció. Habár a tárgyalásokat mind a két fél eredményesnek nevezte, a források szerint feszült volt a megbeszélés. Ennek fő oka az volt, hogy a tárgyalások középontjában Ukrajna jövőbeni határai állta, miután az amerikai béketerv értelmében Ukrajnának át kellene adnia területeket Oroszországnak. Ez azonban továbbra is érzékeny téma az ukránok számára, a nyomás azonban egyre nagyobb. 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

