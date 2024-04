Csodás környezetben ingadozó ételminőség: a makói Szent Gellért borház

A borválaszték továbbra is korrekt, Kúcs Gyula villányi, a Gedeon pince izsáki, valamint az Arias pince pécselyi boraiból kínálnak bő egytucatnyi tételt, valamennyit kimérik pohárra, még mindig igen baráti áron, egy decit 350 és 650 forint közötti összeg fejében rendelhetünk. Palackra kapható kétféle Törley pezsgő. Gössert, Soproni IPÁ-t és szarvasi búzát tartanak csapon, valamint további három kisüzemi tételt a Szarvasi Sörfőzdétől, jóval 1000 forint alatt. (Azon nem akadok fenn, hogy az itallap félliteres palackot ír, míg a kézhez vett Pils sör 0,33-as, 750 forintért így is best buy egy vendéglőben 2024 tavaszán.) A kommersz import tömények mellett Búzavirág Gint és kétféle Disznótoros pálinkát is tartanak.