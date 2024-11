Kitekintő – egy kis Piemont

Maga az elnevezés: Piemont annyit jelent: „a hegyek lábánál”. Nem véletlen, mint ahogy az sem, hogy a borvidéket oly keresetté is ismertté tevő szőlőfajta neve Nebbiolo. Benne rejtezik a „köd”, ami Piemontban szinte minden nap kezdetét jelenti. Sokszor még nyáron is, a reggeli órákban finom pára és köd lepi el a tájat, az egyes dombocskák tetejéről a másik dombtetőt, és alul a ködöt lehet csak látni. Fenséges, nyugodt, talán hideg is, mégis barátságos.