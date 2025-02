Street food egység a javából: a székelyudvarhelyi Jámbor Tehén

A burger, a pizza, a Coca Cola akkor a szabadságot jelentette. A „Korunk” című kolozsvári folyóirat tavaly júniusi számában Szabó R. Ádám gyergyószentmiklósi születésű, Csíkszeredában szocializálódott filmkritikus közölt remek tanulmányt „A szabadság szenes íze – a hamburger tömegfilmes szimbolikája”, mely remekül megvilágítja a hamburger-mítosz mögötteseit. Természetes volt, hogy e szimbolikát ügyesen meglovagoló, az amerikai életérzést bárki számára elérhető áron kínáló, Belső-Magyarországon már a rendszerváltás előtt megjelent McDonald’s egységeit a kilencvenes években szabályosan megrohamozták. A szomorú inkább az, hogy ma, amikor már tisztességes burgerhez is hozzá lehet jutni, a tágan értelmezett Erdélyben még mindig állandó a sor a Mc Donald’s üzletek pultjai előtt Aradtól Déván át Kolozsvárig.

Merthogy bizony itt is lezajlott ama bizonyos street food forradalom. Mi több, míg a vendéglátás gasztro-forradalomnak is nevezett minőségelvű megújulása esetében több mint egy évtizedes fáziskésést tapasztalhattunk az anyaországhoz képest, a sör-, kávé- és hamburger-forradalom lényegében egyszerre indult meg Erdélyben és Belső-Magyarországon. Nyilván a többszázezres nagyvárosok, az egyetemi központok jártak ebben is az élen, de szép lassan felzárkóztak a kis- és közepes városok is.

Székelyföldön a kétezertízes évek első felében jelentek meg az első fecskék, a sepsiszentgyörgyi Eleven, mely ezidőtájt a Tein teázó-kávézóval működik szimbiózisban, a székelyudvarhelyi Elemózsia, vagy a kézdivásárhelyi Belly Food. A folyamat nem állt meg, a 2020-as években is gyarapodott a székely vendéglátás érdemleges street food egységekkel, emellett pedig a burger műfaj itt is átütötte az elit éttermek falát.

Ahogy a hamburger bekerült a Vár egyik legjobb éttermébe, a Baltazárba a kétezertízes évek elején, miután az akkori corporate séf, Litauszki Zsolt a magyar „gasztro-pápával” Molnár B. Tamással megalkotta Heston Blumenthal-i perfekcionizmussal a műfaj egyik legjobbját (film is készült róla), úgy megjelent a burger Székelyföld egyik legjobb vendéglőjében, a Schwarz bisztróban is, de persze más példák is felhozhatók a gúnyhatár mindkét oldalán.

A Covid járvány idején, 2021 nyarán nyílt a minőségorientált egységek egyike, a székelyudvarhelyi Jámbor Tehén, mely minden elemében jól kitalált, rendkívül hangulatos, street food-ra és pub-ételekre specializálódott vendéglátóegység a város központjában.

A szerző felvétele

A falakon jópofa képek ruhába öltöztetett, borospoharat vagy ételt tartó szarvasmarhákról, sertésről és kakasról, továbbá jól sikerült freskók Székelyudvarhely ikonikus épületeiről.

A szerző felvétele

A mosdó unisex, ehhez képest különösen meglepő, hogy belülről nem zárható, ez az egyetlen kritikai megjegyzés a tárgyi környezettel kapcsolatban. Hajópadló, látványos korszerű világítótestek, blues háttérzene, az asztalokon élő virág teszi barátságossá, otthonossá az atmoszférát. Jó itt lenni.

A szerző felvétele

A népszerű pub food fogásokból álló napi menü, a burgerek, saláták és sörkorcsolyák (tepertő, tepertőkrém, rántott-töltött jalapeno, sajttál, nachos) mellett kínálnak hagyományos főételeket is, így többek között bőrén sült süllőfilét zellerpürével, párolt brokkolival, pirított mandulaforgáccsal és kapros vajmártással, sertésszüzet burgonyapürével, baconba tekert zöldbabbal és mézes fokhagymás mártással, sertésoldalast, továbbá kacsacombot polentával és áfonyamártással, desszertként túrófánkot, valamint lávasütit.

A szerző felvétele

Jobbacska nagyipari multisöröket tartanak csapon, háromféle Staroprament, Franziskaner szűretlen búzát, világos és barna Leffe-t, valamint Hoegardent, palackban e sörök mellett Becks-et és Stella Artois-t. Kézműves söreik rendszeresen változnak, erről a felszolgálót kell kérdezni.

A szerző felvétele

Két tucatnyi bort tartanak, belsőmagyarországi, erdélyi és import tételeket, melyek felét pohárra is kimérik. Feltűnik a választékban többek között Ipacs Szabó István „Nászút helyett” nevet viselő Cabernet Franc-ja, két Zelna bor, továbbá a Kárásztelek pincészet remek „Friza” habzóbora, melyhez nem mesterségesen adtak széndioxidot, hanem erjedéskor „fogták meg” azt.

Figyelemre méltó a töményválaszték, különösen a whisky-szortiment erős, de a helyi, csúcsminőséget produkáló Jamy-pálinkákat is öröm volt felfedezni a kínálatban. Az igényes kiállítású itallapot a József Attila utcában található egység működtetői stílszerűen a költő verseiből vett idézetekkel tűzdelték.

A kiszolgálás udvarias és gyors.

Rendeltem egy napi menüt, mely úgy áll össze, hogy két napi levesből, valamint hetente változó ötféle főételből lehet választani egy-egy fogást. Ára 30 lej, azaz kb. 2400 forint. Ottjártam idején erdei gyümölcslevessel és gombakrémlevessel várták az ebédelőket, az utóbbira esett a választásom, mely nemcsak kedvező árú menüben, hanem abszolút értelemben is korrektnek bizonyult ízre, állagra egyaránt, tetejére pirított gomba és némi parmezán került. Termesztett csiperkéből készült, de ez mondhatni természetes ebben a kategóriában.

A szerző felvétele

A második fogás kiválasztása okozott némi dilemmát, hiszen a könnyen elengedhető grillezett préselt csülök és rántott sajt mellett kínáltak debreceni kolbászt, BBQ sertésbordát (ez alatt oldalast kell érteni Székelyföldön) és fish and chipset is, ami végül győzött. Menüben rendben volt, így foglalhatom össze, a hal nem pangasius, hanem tőkehal, szaftos, élvezhető, a sült krumpli egyszerűbb mirelit, megfelelően megsütve, a majonéz jobbacska készterméknek tűnt.

A szerző felvétele

Egy kis balzsamos salátalevél-egyveleget is tettek a hal és a burgonya mellé. Zavaró viszont, hogy az asztalra tett olívaolaj nemcsak gyenge minőségű pomace, de avas is.

Kértem a menü mellett egy „Jamburgert”, elvégre ez a fő profil, mely sötétbarna, festett zsemlében érkezett, megfelelő nagyságú húspogácsával, amit nem sütöttek túl. Tisztes produkció volt, kár, hogy a mellé adott coleslaw salátára alig került majonézes mártás.

A szerző felvétele

Az apró hibák dacára minden szempontot egybevetve kiemelkedő élmény volt a Jámbor Tehén, ezentúl a Kalapos mellett lesz még egy gasztro-pub a városban, ahova visszajárok.