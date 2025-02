A hetedik te magad légy! – az aradi Grenier étterem

Arad a Partium déli határán fekvő magyar történelmi város, mely nem hiányozhat a magyar kultúrához, történelemhez kicsit is kötődő nemzettársaink képzeletbeli térképéről. Sokan el is látogatnak oda, akár átutazóban, akár október 6-án, mártírjainkra emlékezve, akár célirányosan turistaként, hiszen van itt bőven látnivaló, legyen szó az épített környezetről, a tágan értelmezett Erdély egyik legszebb strandjáról, ahová már a múlt rendszerben is átjártak a szomszéd városokból,

Arad vonzáskörzetébe esik a Kárpát medencei borturizmus egyik legfontosabb úticélja, Balla Géza ópálosi pincéje is.

A város vendéglátása sokat fejlődött az elmúlt másfél évtizedben. Ha megnézzük a Tripadvisoron a legjobb éttermeket (sorrendben: Marin and Friends, Kril, Il Classico, Ema del Mar, Picasso, Curtea Veche, Grenier, Euphoria, La Bottega, Chief, Oliv, D’Amici, vagy a Gault Millau kalauz legutóbbi 2019-es kiadásában megemlített helyeket (a 11 pontos Picasso-t, a 10,5 pontos Marin and and Friendst, az ugyanolyan pontozású Ema del Mart, s pop kategóriás Art café-t), csupa 2010 után nyitott étteremmel találkozunk.

Az említett egységeket kivétel nélkül végigjártam, linket azok esetében adtam meg, amelyekkel foglalkoztam e rovatban vagy a karpatiaettermek.hu adatbázis keretében, tény, hogy egyet leszámítva a többi sem volt csalódást keltő.

Az Euphoria az Asahi tulajdonban levő Ursus sörfőzde bemutató egysége, ahol a konyha sem elhanyagolható, nem sokkal nyitás után teszteltem 2014 végén, megelégedésünkre szolgált a hely minden tekintetben, azóta csak sörözni jártunk ide, de érik lassan egy újabb ebéd vagy vacsora terve.

A Curtea Veche-ben kellemes meglepetést okozott, hogy a pacalleves mellé házi jellegű, ropogós héjú, a kisiratosi-pécskai kemencés iskolához tartozó kenyeret adtak (ennek sütését mutatta meg Borbás Marcsi a Gasztroangyal című műsor Aradról és környékéről a szóló adásában:

illetve házi tejfelt adtak, egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány helyen találkoztam ilyesmivel azon sok száz közül, ahol Erdélyben, Partiumban és Bánságban megfordultam.

A Krilben egy zártkörű esküvő keretében jártam, illetve rendeltünk is tőlük a Covid idején, mediterrán és nemzetközi konyhát visznek, korrekt színvonalon. A Chieftől nem voltam elragadtatva, átlagos fogásokat kínálnak, s a kiszolgálás sem volt kedves. A Marin and

Friends-ben 2017-ben jártam, a város legjobbjai közé sorolom a helyet, a világhálón fellelhető fotók alapján fejlődött is a hely azóta.

Közvetlenül a Covid-korlátozások előtt nyitott több átlag feletti vendéglátóegység, mint a Nissara, s a Grenier, az Art café tulajdonosa átvette a sajnos azóta megszűnt La Pergola-t, mely ezzel szintet lépett, javított a teljesítményén a Ratio.

Miután a járvány helyett az orosz-ukrán háború került a média érdeklődésének homlokterébe, s visszatért az élet a normális kerékvágásba, további helyek nyíltak s persze zártak is be. Utóbbiak közül a legnagyobb veszteség az e rovatban is bemutatott La Champagnerie.

Remek speciality kávézó nyílt a Deák Ferenc utcában Kaffeine néven, tavaly nyáron a Wings pub helyén a Szabadság téren Hoshi néven sushi bár nyitott, a szintén tavaly indult Bonjour by Lolitáról már szóltam, az Andrássy téren a ropogós rántott ételekre összpontosító Crispy helyét a Sushi Ya vette át, melynek műfaja sejthető a nevéből.

Néhány hete a szegedi Nüxbe vezetett az utam, sajnos a konyha zárva volt már, minden esetre nagyon bizalomgerjesztőnek tűnt a hely és motiváltnak a tulajdonos, akitől megtudtam, hogy a séf, aki pályája során végigjárta Szeged legjobb éttermeinek nagy részét, épp Aradról érkezett, a Saborból.

Aradi lakosként a Napfény városában kellett megtudnom, hogy néhány kilométerre kiemelkedő étterem nyitott. Szóval a fejlődés egyértelműen érzékelhető a megszűnt egységek dacára.

A minap baráti körben felvetődött, hogy hova ülhetnénk be egy jó ebédre nem messze a város központjától. A külvárosi Sabor így eleve nem jött szóba, végül a Grenierre esett a választásunk, ideje volt felfrissíteni a 2019-es illetve 2020-as élményt, amikoris javítható „rákfasírtot”, remek avokádós lazactatárt, átlag feletti hamburgert és élvezetes csokimousse-t ettünk.

A belső tér a lezser gasztro-kocsmák bútorzatát és világítótesteit elegyíti az ipari dizájn olyan megoldásaival, mint a láthatóvá tett elszívó berendezés vagy a szürke betonfalak. Az asztalon kiemelkedő minőségű, áruházláncokban nem kapható olívaolaj és balzsamecet, továbbá borsdaráló és jobbféle só található.

A konyha nemzetközi, mediterrán dominanciával. A kiemelkedő minőségű argentin, ausztrál, Egyesült Államokbeli és japán érlelt steakek mellett széles pasta-választékot kínálnak, készítenek rizottókat, sütnek hamburgereket is. A főételek esetében, nagyon helyesen, szakítanak a feltét/köret rovatokkal, minden fogást a séf komponál meg. A kacsamellet például édesburgonyapürével és erdei gyümölcsmártással, a sertéslábat karamellizált hagymával, serpenyős krumplival és koktélparadicsommal. Az étlap gyakran változik.

A borlap aradi szinten kiemelkedő, több mint nyolcvan erdélyi és Kárpátokon túli bort kínálnak a legjobb pincészetektől, ami kiegészül tucatnyi, magas minőségű olasz, valamint néhány újvilági tétellel. A töményitalok zöme prémium tétel. Furcsa, hogy tartanak korrekt helyi kisüzemi főzeteket az Arad melletti zimándújfalusi főzdétől, de erről sem az itallap nem tájékoztat, sem a pincér. Ha néhány hónapja merő véletlenségből nem beszélgetek el a tulajdonossal, magam sem tudtam volna, s ihattuk volna a nagyipari multilőrét.

A kiszolgálás udvarias, szakszerű, legutóbb kevesebb figyelemben részesültünk, mint a korábbi alkalmakkor. A tulajdonos a minőség iránt elkötelezett szakember.

E hónap elején a halételeket vettük górcső alá, a serpenyős zöldségágyon kínált aranydurbincsot,

a paradicsomos csicseriborsóval körített tengeri sügért,

valamint a spárgával és gombával társított lazacot. A sügért és a durbincsot sütve párolták, némi pörzset nem bántunk volna rajta, a lazac szárazabb volt az optimálisnál. Értékeltük a sablonmentes köreteket, amiből kiemelkedett a kifogástalan, roppanós spárga.

A kisebb hibák dacára a Grenier továbbra is jó választás, nem csoda, hogy a vendégek értékelése szerint ott van a város tíz legjobb étterme között, elfoglalva az előkelő hetedik helyet.

Elérhetőségek: Grenier Brasserie Arad, Calea Romanilor (magyar fordításban: Rómaiak útja) 15. Telefonszám: + 40 723 578 133 Honlap: https://www.grenier-brasserie.ro/

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila