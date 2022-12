Street food slágerételek Aradon: pizza, burger, gyros

Arad vendéglátása, akárcsak Temesváré, Nagyváradé, Kolozsváré, Nagyszebené vagy Brassóé a kétezertízes évek közepén indult dinamikus fejlődésnek. Azóta nyitott a Grenier, az e rovatban már bemutatott Oliv, D’Amici és La Champagnerie, az autentikus thai illetve olasz ételeket kínáló Nissara’s (a sajátos társítás nem elsősorban üzleti megfontolású, a névadó séf-tulajdonos hölgy saját népének konyháján kívül azt nyújtja, amit Olaszországban tanult). S 2010 után, 2015 körül nyitott valamennyi étterem, melyet a Gault Millau kalauz említésre érdemesnek tartott, az Ema del Mar, a Marin and Friends, az Art café, s a Picasso. Aradiként van feltüntetve a Gault Millau honlapján az Aradtól 24 kilométerre, Ópáloson működő Roca Bruna is, a szerkesztők lezserül kezelik a helység-megnevezéseket, a szovátai Pacsirtát például marosvásárhelyi étteremként ajánlják az olvasók figyelmébe.

De nemcsak az átlag feletti éttermek száma nőtt Aradon, hanem a klasszikus street food műfajban is megnyitott néhány autentikus egység, mely bárhol a világban megállná a helyét.

Sajnos a gyros-témában nem tudok ilyet ajánlani, az aradi gyrososok, melyek közül több is a hajdani Petőfi utca környékén működik, nem nyújtanak többet az átlagnál, de népszerűségük töretlen, a helybeli diákság előszeretettel választja őket (de főként a Kebab House-t) ebédjének vagy késő éjjeli vacsorájának helyszínéül. Olyannyira, hogy a német nyelvterületen is sikert aratott román franchise, a DAbo meg sem tudott mellettük kapaszkodni, két év után be kellett zárják aradi kirendeltségüket, pedig a gyrosuk, köszönhetően elsősorban a helyben, frissen sült pitának, jobb volt, mint a többieké.

Más a helyzet burger-ügyben. Az „Eat Like a Man”-nek már a neve is rokonszenves, egyszerre mutat fügét a vegán szektának és a nemek közti különbségeket eltagadni igyekvő woke-őrülteknek. A város legjobb burgerezője a budapesti Szabadság-híd miniatűrjének tekinthető régi híd aradi hídfőjénél található (a híd túloldala már Új-Arad, akárcsak Szeged esetében, ahol a Tiszán túli városrész az Új-Szeged nevet viseli). Beltér nincs, de az autenticitás-élményt növeli, hogy feketére festett fémhordókra támaszkodva ehetjük meg burgerünket, ha nem visszük haza. Az árak értékarányosak, a burger harapásélménye remek, a húst nem sütik rommá, jó a zsemle és ügyesen válogatták össze az ízesítő elemeket. Vélhetően jól megy az üzlet, az elmúlt években Temesváron is nyitottak egy egységet a Losonczy tér szomszédságában a Lenau utcában.

A pizza-fronton hasonló a helyzet Temesvárhoz vagy Nagyváradhoz. Több jónak mondható pizzázó működik a városban, melyek többnyire trattoria stílusú, vékony tésztás pizzát kínálnak. Ezek közül a „La Pergola”-t emelném ki, mely étteremként is jó szívvel ajánlható, mióta az Art café, az ópálosi Roca Burna, valamint a La Champagnerie tulajdonosa átvette az üzemeltetését.

Sajátos, precízen besorolhatatlan, nem kifejezetten nápolyi, nem is római, de nem is trattoria zsánerű, de igen jó tésztájú, korrekt feltétekkel toppingolt pizzát sütnek a „La Strada”-ban. Jómagam csak a Fejsze utca és az Illés utca sarkán működő egységükben jártam, ahol már több étterem is tönkrement (Salt and Pepper, Momo burger), remélem nekik több szerencséjük lesz. Ez egy „one issue” hely, csak pizzát készítenek. A beltér hangulatos, látványkonyhával működnek. A sörök nagyipariak, azon belül is Heineken termékek, a borválaszték szűk.

Fotó: A szerző felvétele

A vírusjárvány óta két valódi nápolyi pizzát kínáló egységnek is otthont ad a Maros parti város. Az egyik Pizzeria Il Napoletano, mely Arad nyugati közigazgatási határa mellett nyitotta meg kapuit alig több, mint egy éve egy kívülről még befestésre váró házban.

Fotó: A szerző felvétele

A tulajdonos rokonszenves, szívélyes, ambíciózus fiatalember, aki Olaszországban tanulta a mesterséget, s most már itthon kamatoztatja a tudását. Nem is annyi pizzériának, mint inkább pizzasütőnek, nevezném a helyet, vendégeinek zöme elvitelre kéri a pizzát, aki helyben eszi meg, a falra szerelt, asztalt helyettesítő polc mellé telepedhet a parányi beltérben.

Fotó: A szerző felvétele

Az elvitel mellett szól az is, hogy sem sört, nem bort nem tartanak. A pizza viszont remek, s élmény az is, hogy a tulaj-pizzaiolo-üzletvezető minden mozdulatát figyelemmel kísérhetjük. Hitelesített nápolyi pizzakemencét használ, melyet egyelőre gázzal működtet, de fával is felfűthető.

Fotó: A szerző felvétele

A hely délután 3 és este 6 között zárva van, december 24. és január 10. között sem üzemelnek. Lélekkel, hittel előadott „one man show” ez itt a javából, amit nem lehet nem megszeretni első látásra.

Az Il Classico a harmadik egység, amiről szólnék, ez is a nápolyi irányt követi.

Fotó: A szerző felvétele

A hely a hajdan önállóságnak örvendő, ma már Arad városrészét képező Mikelaka központi terén nyitott meg. A beltér hangulatos, igényes, a polcokon elhelyezett minőségi olasz termékek egyszerre csábítanak vásárlásra és látnak el dekorációs funkciót.

Fotó: A szerző felvétele

A kisgyerekes családokat az éttermekben szokatlanul tágas, szépen kialakított gyermeksarok várja.

Fotó: A szerző felvétele

A pizzák mellett kínálnak pasta-kat és salátákat is. Az italfront még bővethető, főleg a minőségi söröket hiányoltuk a választékból.

Fotó: A szerző felvFotó: A szerző felvételeétele

Fotó: A szerző felvétele

Tény, hogy mióta az egyébként élvezhető alsóerjesztésű söröket (pilst és zarándi Arbema-t) piacra dobó aradi sörgyárat bezárták, nem foglalkozik senki a városban eladásra szánt sör főzésével, de a szomszédos, mindössze 50 km-re fekvő Temesvár valóságos sörfellegvár. S akkor nem szóltam arról, hogy az aradi Tulipán könyvesboltot és borozót 2013 és 2018 között működtető Schmak András cége a borok mellett sört is importál Magyarországról lassan egy évre, ráadásul a legjobbak termékei közül válogatja szortimentjét (Fehér Nyúl, Mad Scientist, Rothbeer, Szent András sörfőzde). Idén nyáron a strandon működő sörteraszuk a sörínyencek zarándokhelye volt. Ezidőtájt a Joy’s-t és az Irish pubot látják el minőségi magyar sörrel. Jó lenne, ha a pazar nápolyi pizza mellé is ihatnánk mondjuk egy jó Ogrét.

Ott jártunk idején pastakkal nem szolgáltak, négyes társaságunk egyetlen tagja morgolódott (joggal) emiatt, s rendelt végül egy gorgonzolás salátát. Két remek pizzával, egy salátával s egy készterméknek ható kakaómártással feleslegesen nyakon öntött, de nem élvezhetetlen tiramisu-val négyen jóllaktunk, pedig mindannyian éhesek voltunk. Jó kis hely az Il Classico, mely szabályos éttermi élményt ad.

Egy szó, mint száz, aki Aradon minőségi burgerrel vagy pizzával akarja éhségét csillapítani, van, mit célba vegyen.