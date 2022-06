Báránycsülök zellerpürével és mentás zöldborsóval az aradi Art Caféban

Arad történelmi belvárosában, a Szabadság téren, ahol minden épület a magyar múltról mesél, nyáron több vendéglátó egység teraszára is kiülhetünk ebédelni, vacsorázni vagy csak kávézni, sörözni. (A vírusjárvány velejárójaként az utóbbi két évben télen is működtek a teraszok, többnyire fűtött műanyag iglukban üldögéltek az étterembe vágyó vendégek.) A színház háta mögötti téren, ahol egykor a Szabadság szobor hirdette hőseink dicsőségét, tucatnyi kávézó, söröző, étterem és street food-egység működik, melyek közül az Art Cafe a legszínvonalasabb. A hely az aradi élbolyhoz tartozik megalapítása óta, itt már akkor élvezhető hamburgert adtak, amikor a minőségi „street foodosok” még gyerekcipőben jártak.

Legfőbb vonzereje talán a békebeli, páratlanul hangulatos belső tér. Egyik teremben a falon pub-atmoszférát idéző berámázott festmények, másik teremben jól sikerült, antik zsánerű, klasszikus műalkotások által ihletett freskóutánzatok. Ugyanitt, a belső teremben, sötét színű pácolt fából készült, hatalmas, könyvekkel és dekorációs tárgyakkal megrakott polc ad otthonosságérzést. A freskókkal szembeni fal nyerstéglás, a rászerelt polcon régi telefon, antik gyertyatartó, borosflaska, hatalmas pohár dugókkal tele, asztalra szerelhető dugóhúzó készülék, régi autók makettjei, könyvek és single malt whiskyk dobozai.

Fotó: A szerző felvétele

Az atmoszférán túl az italfront is kiemelkedő, erőssége a bortéma. Régebben tartottak élvezhető kézműves söröket is, a műfaj második vonalának két képviselőjétől a bánsági kisüzemi sörfőzés nemrég csődbe ment úttörőjétől, „Clinica de Bere”-től (magyarul „Sörklinika”, söreik márkaneve „Terapia” volt, amit egy ékezet ráhúzásával a mi nyelvünkön is azonos jelentéssel bír), valamint bukaresti Zaganutól, mely idén ünnepli fennállásának nyolcadik évfordulóját. Ez idő tájt sajnos csak nagyipari sört kínálnak. Tény, hogy ötven méterrel odébb működik a város egyetlen minőségi sörözője, a Joy’s, ahol pár hónapja több magyar csúcsfőzde termékei is hozzáférhetők, s ahol több mint félszáz prémium, „kraft” főzetet kínálnak dobozban és palackban.

Fotó: A szerző felvétele

A borokra visszatérve az Art Caféban hatvan, jól összeválogatott nemes nedűt tartanak, melyek negyedét kimérik decire is. A borok körülbelül fele erdélyi és Kárpátokon túli minőségi tétel, másik fele moldáv, olasz, francia, portugál, spanyol, valamint újvilági. A tízezer és hetvenezer forint közötti helyi és nemzetközi borkülönlegességeket a borlap utolsó lapján találhatjuk. A tömény műfajban is akadnak kiemelkedő tételek, főként a single malt skót whiskyk között.

Az Art Café harmadik erőssége az aradi szinten kifejezetten jónak mondható konyha. Rendszeres részvevői a különböző helyi gasztronómiai rendezvényeknek, street food-fesztiváloknak, ahol jellemzően hamburgert és/vagy sushit kínálnak. Az étlap változatos, helyi, olasz és nemzetközi ételek egyaránt szép számmal megtalálhatók rajta.

Fotó: A szerző felvétele

Szombatonként évek óta sushi-, csütörtökön és pénteken tenger gyümölcsei és halnapot tartanak, jól beletanultak ebbe a szakmába is. A választék széles, és tapasztalatunk szerint minden frissen készül, jó alapanyagokból. Kínálnak többek között pasta-kat, burgereket, tacost kacsahússal, avokádóval, paradicsom salsával és babbal, konfitált ánizsos kacsacombot narancsmártással, sertésszüzet égetett zöldségekkel, puliszkával és vargányaszósszal, érlelt marhahátszínt rozmaringos burgonyával, panna cotta-t és madártejet.