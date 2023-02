Thai bűvölet: az aradi Nissara’ Kitchen

Első ízben, még a járvány előtt, kértünk egy garnélás Tom Yum levest, mely vibráló volt, izgalmas, továbbá egy távol-keleti vegyes tálat (rajta: lime-os, csípős paprikás thai fasírt, thai citromfű-nyárson sült húsgombóc, satay, szamosza és tavaszi tekercs, négyféle mártással kísérve), ez is hozta az elvártakat, zömmel már ismert ízek sikeres rekonstrukciója volt. A pisztáciás sertésszűz szilvával és krumplipürével korrektnek bizonyult. A Matcha-teás piskótatekercset inkább kötelességszerűnek mondanám, mint átütőnek, nem tagadva élvezhetőségét.

Másodszor a minap tértem be hozzájuk, öröm volt látni, hogy a konyha tartja a szintet, a kiszolgálás továbbra is kedves és motivált. Ezúttal fogadó falattal is megörvendeztettek, tofuval töltött, mélysütött, szív alakú ropogós tésztát kaptam thai mártással.

Gyozát rendeltem, ami ízletes volt, helyben készült, akárcsak a távolkeleti vegyes tál újabb variánsa, mely ezúttal nevében és felfogásában a street food népszerű fogásaira épült.

Ízletes volt a rákkal és sertéshússal töltött „thai pénzes zacskó” (hadd szúrjak ide egy receptet, mivel e népszerű thai fogással nemigen találkozni Belső-Magyarországon, akárcsak a rizstésztában sült rák, a Goong Sarong.

A gombás zöldséges kínai tavaszi tekercs esetében sem választották az egyszerűbb megoldást, mint a legtöbb helyen, helyben készítették ezt is, kellő ügyességgel. (Azt hinnénk, hogy alap, hogy nem használunk mirelitárut egy minőségi étteremben, de a helyzet az, hogy magasan jegyzett kínai helyen is kaptam már olyan rákos batyut, mely ízre, állagra és megjelenésre semmiben nem különbözött a kínai negyed távolkeleti élelmiszerboltjaiban kapható fagyasztott változattól.)

Az indiai konyha szinte kötelező előétele, a szamosza is bekerült az új vegyes tál-változatba. Rétestésztában sütik ki a jó ízű tölteléket, ami érdekes megoldás, eddig nem találkoztam még vele. Ízlett ez is, akárcsak a többi elem.

Az aradiak szerencséje, hogy Nissara Buntos épp a Maros parti várost választotta vállalkozása helyszínéül. E sokszínű és igényes étterem bárhol a világon sikerrel működhetne.