Pacalsaláta, grillezett polip és túrógombóc Debrecen egyik legjobb éttermében, a Next bisztróban

Eljutottam végre az eddig több ízben is zárva talált Zingbe, mely nem keverendő össze az azonos nevű burgerezővel, ez egy koreai étkezde, amit a Debrecenben tanuló koreai diákoknak tartanak fenn, viszont nyitva áll bárki előtt, be is kerültek a Dining Guide kalauz alternatív szekciójába. A kínálat impozáns, a koreai ételek mellett kínálnak japán, thai és vietnámi fogásokat is, a konyha szépen hozza az autentikus koreai éttermekből ismert ízharmóniákat.

Legátütőbb élményem a Next bisztró volt, mely a város legjobb éttermeinek egyike, az Ikon és a Szomszéd bisztró mellett. Nem véletlen, hogy bekerült az imént említett étteremkalauzba a pontozott 178 vendéglátóegység közé 98.-ikként. Ez is rangos helyezés, tekintve, hogy a sorban az utolsók is egytől-egyig kiemelkedő helyek.

A szerző felvétele

A tulajdonossal, Albert Istvánnal tavaly tartalmas interjút közölt a Dining Guide portálja, melyből megtudhattuk, hogy számukra is a túlélésről szólt a Covid időszak, annál is inkább, hogy ők kiszállítást sem vállaltak, mivel ez egyszerűen nem illett a profilba, nem akarták ételkompozícióikat műanyagdobozba zárni.

Ez a perfekcionizmus a meg nem alkuvás csúcsa, ami egyébként visszaköszön a tányérokról, s a vendégmarasztaló beltér kialakításából egyaránt. A saját címkés borokat is integráló dekoráció megnyerő, az asztalon élővirágkompozíció gömbszerű vázában. Kellemes háttérzene szól.

Kreatív, nemzetközi ihletésű fine bisztró konyhát visznek izgalmas alapanyagokból kiindulva, néhány hagyományos magyar fogással kiegészítve. Az állandó étlap évente háromszor változik.

Ezidőtájt kínálnak többek között lencsekrémlevest csülök terrine-nel, cigánypecsenyét saját felfogásban, érlelt szarvasgerincet vadas mártással és gnocchi-val, rament malaccsászárral, gulyáslevest marhapofahússal, roppanós zöldségekkel és kovászos kenyérrel, roston sült durbincsfilét vadbrokkolival, gombás bulgurral és hollandi mártással, nyúlhússal töltött gyozát cukkinivel, petrezselyemmel, paprikás mártással, faszénparázson sült prémium steakeket, valamint narancspudingot pisztáciás piskótával, pomelo-val és kakaó-ropogóssal.

A konyhát ketten irányítják, a derecskei Almavirágból érkezett Breitenbach Attila, valamint a már megszűnt, de működése idején a város élvonalába tartozó No.1 bisztró korábbi séfje, Varga Zsolt, akivel a tulajdonos 2014 óta dolgozik együtt.

A szerző felvétele

A habzókat is beleértve több, mint negyven minőségi bort kínálnak, többségüket a magyar élvonal nedűiből, ezek háromnegyedét pohárra is kimérik. Impozáns a pezsgőválasztékuk. A ház söre a Cecei főzdétől érkezik, ezek kívül tartanak csapon Erdingert búzát és Radebergert, továbbá Köstrizert, Lindemann’s meggyes sört és két alkoholmentes tételt palackban. A töményitalokat a prémium szegmensből válogatták, legyen szó ginről, whiskyről, rumról vagy pálinkáról. Figyelemre méltó a minőségi gin-alapú koktélszortiment.

A szerző felvétele

A kiszolgálás mondhatni kifogástalan: udvarias, szívélyes, gyors, segítőkész. Apró, javító szándékú megjegyzésem, hogy borlapot nemcsak külön kérésre kellene adni, hanem automatikusan az étlappal és itallappal együtt.

A szerző felvétele

Előételnek pirított pacalsalátát kértem, amit az étlap leírása szerint hegyes erős, ecetes lilahagyma és kolbászmorzsa kísér.

A pacal állaga kellemes, mint megtudtam, kapott egy kis szójaszószos ízesítést, ez szépen beleolvad az ízképbe, jót tesznek neki a jelzett kísérőelemek, különösen a koriandermaggal fűszerezett marinált lilahagyma, a roppanós salátalevél, valamint az ízre, állagra egyaránt meggyőző kovászos gyökérkenyér.

A szerző felvétele

Második fogásként egy meleg előételt választottam, melynek az étlapon olvasható leírása így szól: ”grillezett polipcsáp, burgonyahab, fekete fokhagymás aioli, zöld citrom”. A klorofillos olajjal és ropogós lilaburgonyaszirmokkal díszített tányér szemgyönyörködtető, a polip textúrája kiváló, a harmónia az elemek között remek, az egész kompozíció felsőkategóriás.

A szerző felvétele

Desszertnek pankómorzsás túrógombócot kértem, amit fahéjas édesített tejfelágyon, málnával, áfonyaszemekkel, ehető virággal és mikrozölddel díszítve szolgáltak fel. A fogást nem gondolták túl, nem értelmezték át, a hagyományos ízvilágot követték, sikerrel törekedve a tökéletes állag elérésére. Így, ahogy volt, adta mindazt, amit ez a klasszikus magyar édesség adni tud.

A szerző felvétele

Pazar élmény volt a Next bisztró, a hely vita felett az országos élvonalba tartozik.



Elérhetőségek:

Next bisztró

Debrecen, Bolyai u 2.

Telefonszám: +36 20 349 1130

Honlap: https://nextbistro.hu/

E-mail-cím: [email protected]