Csokoládé és bor

Jó néhány éve annak, amikor kedves borkedvelő japán barátunkkal ételekről és borokról beszélgettünk. Meglepve hallottam, hogy náluk nem divat a gyerekeket csokoládéval kínálni, ez kimondottan a felnőttek kiváltsága. Rettentő rossz érzés fogott el, lélekben zokogásban törtem ki minden japán gyermek sanyarú sorsa felett. Mert ugyan tudjuk, hogy talán kevesebbet kellene, vagy esetleg egyáltalán nem is kellene, de hát csokoládé nélkül nehéz elképzelni a mindennapokat.

Pozitív élettani hatása amúgy hatványozottan érezhető, kiváltképp, ha megfelelő bort is találunk mellé. Ehhez némiképp körül kell járnunk magát a csokoládét is. Aminek számtalan változata létezik, ma már kóstolhatjuk is a legjavát. Amikor a bor is előkerül, akkor azért többnyire komplex desszertekben gondolkodunk, bár egy-egy finom, különleges termőhelyről származó egyszerű táblás csokoládé is adhat felemelő ízélményeket. Sőt. A kakaó és a csokoládé lényege épp úgy a termőhelyben keresendő, mint a borok esetében.

Maga a csokoládé – ha jó a minősége – kimondottan gazdag és hosszan tartó élményt adhat. A kakaóbab termesztése megfelelő természeti környezetben képzelhető csak el, akárcsak a szőlőé. A legjobb minőségű kakaóbab az egyenlítői régióban terem, Afrika és Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és a szigetvilág különleges adottságú termőhelyei adják a legjobb minőséget. Érdemes egyszer-egyszer magát a kakaóbabot is elrágcsálni. Mivel a csokoládé elkészítéséhez a cserje termését erjeszteni kell, szájba véve a babot a legelső benyomás minden esetben a savas karakter. Ilyenkor nem szabad feladni lelkesedésünket és kíváncsiságunkat, mert a java akkor jön el a kóstolásnak, ha a babot már elrágcsáltuk. Részben azért, mert elképesztően gazdag ízek és retrográd illatok szabadulnak fel egy jobb minőségű kakaóbab kóstolása után részben pedig azért, mert az utóízben igazi robbanást érezhetünk a szájpadlásunkon és ízlelőbimbóinkon. Ismerős? Nem csoda, hiszen amikor bort kóstolunk, nagyjából ugyanilyen mechanizmus működésének az eredményét érezhetjük. Tapintásra, a teltség érzetére, az utóíz hosszúságára és tartósságára épp úgy érdemes figyelnünk, mint a nagy minőségű boroknál.