Olaszország vagy Portugália nem lesz ott a katari vb-n

Tizenhárom európai ország vehet részt a 2022-es vb-n, közülük tíz már megváltotta a jegyét, ők a novemberben véget ért selejtezős csoportok győztesei. A tíz második helyezett, kiegészülve a Nemzetek Ligájában tavaly elért eredményei alapján Ausztriával és Csehországgal, tehát összesen tizenkét válogatott száll harcba a fennmaradó három európai vb-helyért.

A csapatok a jövő márciusban esedékes pótselejtezőkön döntenek a részvételről. Három ágon rendeznek egyaránt egymeccses elődöntőket, majd döntőket, így végül három győztest avatnak, amelyek ott lehetnek Katarban. Tegnap eldőlt, hogy valóban sokba került Lengyelországnak, hogy a csoportkör utolsó fordulójában 2-1-es vereséget szenvedett a magyar válogatottól Varsóban.

Mint ismert, a lengyelek emiatt nem lettek kiemeltek, ugyanis így nem kerültek be a hat legjobb csoportmásodik közé. A számlát pedig a sorsoláskor nyújtotta be az élet: Paulo Sousa csapatának Oroszországot idegenben kellene legyőznie az elődöntőben, amelynél könnyebb feladatot is kaphatott volna kiemeltként, ráadásul garantáltan hazai pályán – nem érte meg Robert Lewandowskit pihentetni a magyarok ellen…

A lengyelek az esetleges győzelmük esetén is hasonló ki-ki meccsre számíthatnak a svéd–cseh összecsapás győztese ellen, de a finálét legalább Varsóban vívhatnák.

Persze rosszabbul is járhattak volna Lewandowskiék, ha a C csoportba sorsolták volna őket, amelybe kiemeltként a pótselejtezők két legerősebb válogatottja, Olaszország és Portugália is bekerült. Előbbinek Észak-Macedóniát, utóbbinak Törökországot kellene legyűrnie otthon az elődöntőben, utána viszont egymással találkoznának.

Tehát az idén Európa-bajnok olaszok vagy a Cristiano Ronaldóval felálló portugálok közül az egyik biztosan nem lesz ott a vb-n. Ugyan az elődöntőben ránézésre Portugáliának van nehezebb dolga a törökök ellen, a finálét hazai pályán játszhatná le várhatóan Olaszország ellen.

Roberto Mancini együttesének roppant kellemetlen lenne, ha nem jutna ki a vb-re, egyrészt azért, mert regnáló Európa-bajnok, másrészt azért, mert az olaszok a 2018-as tornáról is lemaradtak, amire az 1958-as hiányzásuk óta nem volt példa, két egymást követő vb-ről pedig még sosem maradtak távol.

Portugália sztárja, a már 36 éves Cristiano Ronaldo pedig vélhetően az utolsó világbajnokságára szeretne kijutni, amely összességében az ötödik lenne neki – ezzel beállítaná a rekordot, amelyet jelenleg a mexikói Antonio Carbajal és Rafael Márquez, a német Lothar Matthäus és az olasz Gianluigi Buffon tartanak, bár utóbbi csak négy tornán lépett pályára.

A pótselejtezők elődöntőit 2022. március 24-én, a finálékat pedig 29-én rendezik meg.

Világbajnoki pótselejtezők, A csoport: Wales–Ausztria, Skócia–Ukrajna, B csoport: Oroszország–Lengyelország, Svédország–Csehország, C csoport: Portugália–Törökország, Olaszország–Észak-Macedónia (az egyes csoportokban az előrébb írt párharcok győztesei játszanak majd hazai pályán a döntőkben).

Borítókép: Cristiano Ronaldo a portugál válogatottban (Fotó: Paul Faith/AFP)