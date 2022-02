„Fogyatékosnak lenni, nem jelenti azt, vesztesnek lenni”

Az Országgyűlés 2017. december 12-i ülésén egyhangúlag megszavazta a Kulturális Bizottság ötpárti kezdeményezését. Hivatalosan is országos napja lett a magyar sportnak, a magyar parasportnak, a magyar diáksportnak, és a módosító javaslat megszavazása után, a magyar siketsportnak. A magyar parasport napját ezentúl minden évben február 22-én ünnepeljük, a dátum választása szimbolikus, hiszen ezen a napon, 1970-ben alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között. A mai magyar parasport kialakulásában döntő jelentőségű volt, hogy az első, intézményesített sportszervezetet olyan legendák alapították meg, mint Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka, Fejes András, aki az első magyar paralimpiai érmet nyerte és a Mozgásjavító tanárai, diákjai. A klub a névválasztásával a legendás vízilabdázó és úszó előtt tisztelgett, aki lábamputáltként az épek között lett olimpiai bajnok 1932-ben és 1936-ban.

Fejes András (bronz, 1972, Heidelberg), Tauber Zoltán (arany, 1976, Toronto) és Oláh József (bronz, 1976, Toronto) szerezték hazánk első paralimpiai érmeit. Példájuk olyan legendás paralimpiai bajnok magyar sportolóknak mutatott utat, mint Jeszenszky Attila, Dukai Géza, Szekeres Pál, Becsey János, Vereczkei Zsolt, Pásztory Dóra vagy Sors Tamás.

2022. február 22-én, az ötödik magyar parasport napján a korábbi hagyományoknak megfelelően, koszorúzással emlékezik meg a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) az elhunyt bajnokokról az Olimpia Parkban, illetve nemzetközi konferenciát szervez a Parasport fejlesztésének lehetőségei címmel. Az MPB a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) szakmai támogatásával hirdeti meg Lélekmozgató programját, mellyel együttműködésre, megemlékezésre hívja az ország összes óvodáját, iskoláját és önkormányzatát. Újdonságként idén a felsőoktatási intézmények hallgatóit is megszólítják.

A magyar parasport napjának nagykövetpárosa Ekler Luca paralimpiai bajnok távolugró és Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó.

A FODISZ sporttal is ünnepli a magyar parasport napját, hiszen február 22-én tartja meg az asztalitenisz országos diákolimpia döntőjét, tanulásban és értelmükben akadályozott diákok számára Gödöllőn. Az eseményen a sportág kiváló parasportolói is részt vesznek, ahol a bemutatók és a beszélgetések mellett, a fogyatékossággal élő diákoknak közös pingpongozásra is lehetősége nyílik. A sportági aktivitásokba pedig országszerte a parasportolók mellé csatlakoznak hallássérültek, szervátültetettek, speciális olimpikonok is.