Hideg zuhany: legjobb atlétánk ott van, de nem indulhat el a vb-n

A Magyar Atlétikai Szövetség tájékoztatása szerint a női 60 méteres gátfutásban a világranglistán 13., a vb-re benevezett versenyzők között hetedik legjobb idővel rendelkező Kozák Luca a hét elején combhajlítóizom-sérülést szenvedett, emiatt alapos mérlegelés után úgy döntöttek, hogy a 25 éves debreceni atléta nem áll rajthoz a vb-n. Kozák február 27-én a nyíregyházi magyar bajnokságon 7,92 másodperces országos csúccsal győzött; a fedett pályás vb-re kiutazott öt versenyőnk között ő volt a legnagyobb reménységünk.

– Kedden az edzésen egy kicsit „megrángattam a combhajlítómat”, ami ráadásul a lendítőlábam hajlítója volt. Ennek ellenére úgy voltunk vele, hogy azért elutazunk Belgrádba és megnézzük, hogy rendbe jön-e. Sajnos nem volt elég ez az időszak ahhoz, hogy teljesen meggyógyuljon, de most voltunk ultrahangon, nincs semmi komoly dolog – mondta el Kozák Luca. Hozzátette, a stábjával nem akartak komolyabb sérülést kockáztatni, inkább teljes energiájával a szabadtéri szezonra koncentrál.

A 60 és a 100 méteres gátfutás magyar csúcstartója elmondta még, hogy jövő pénteken a Dél-afrikai Köztársaságba utazik edzőtáborozni, és reményét fejezte ki, hogy addigra teljesen rendbe jön.

– Még több mint százhúsz nap van a nyári müncheni Európa-bajnokságig, ahová majd a formámat tervezzük időzíteni. A 7,92-es országos csúcs nagy előrelépés volt a számomra, remélem, hogy ez 100 méter gáton is megmutatkozik majd, és stabilan tudom majd hozni a 12,70 és 12,80 közötti időket – nyilatkozta még Kozák Luca, aki a szabadtéri szezonban a tervei szerint először májusban a hazai csapatbajnokság elődöntőjében áll majd rajthoz.

A vb első napján férfi 800 méteres síkfutásban Vindics Balázs a 17. helyen végzett. Az UTE 27 éves atlétája a második előfutamban kapott helyet, amelyben 1:49,52 perces idővel negyedikként ért célba, de mivel a négy futamból csak az első két-két helyezett jutott a szombati döntőbe, így befejezte szereplését.

– Szeretek kicsit lassabban kezdeni, mert az első százon mindenki próbál beállni az elejére, csak később áll vissza a tempó. Most is energiatakarékosan beálltam a mezőny végére, és kétszáznál utol is értem a többieket. Úgy terveztem, hogy ha tudok előzni a végén, akkor élek a lehetőséggel, bár utólag úgy érzem, hogy ezt kicsit hamarabb is megtehettem volna. Nem mertem ötszázötvennél elindulni, csak hatszázötvennél. A futam alakulhatott volna jobban, de rosszabbul is, végül egy átlagos eredmény jött ki belőle. Talán ha hamarabb megelőzöm Mark Englisht, akkor közelebb tudok kerülni a harmadik helyhez, és jobb időt futok. Emiatt van csak egy kis hiányérzetem – nyilatkozta Vindics Balázs.

Az ötfős magyar válogatottból Illovszky Dominik szombat délelőtt áll rajthoz a 60 méteres síkfutásban, Szeles Bálint vasárnap délelőtt indul 60 méteres gátfutásban, Nguyen Anasztázia pedig a vasárnap esti programban távolugrásban szerepel majd.

Borítókép: Kozák Luca a magyar bajnokságon remek országos csúcsot futott (Forrás: Facebook/Luca Kozák)