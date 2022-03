Könnyekkel végződött az ukrán váratlan menetelése

Dajana Jasztremszka tizenöt éves húgával együtt szökött ki Odesszából, és eljutott Lyonba. A huszonegy éves ukrán teniszező úgy játszott múlt héten a franciaországi WTA 250-es versenyen, hogy közben az Ukrajnában maradt szüleiről azt tudta meg, hogy a metróba menekültek a bombázások elől.

S ilyen körülmények között a világranglistán a torna kezdetekor 140. helyen jegyzett Jasztremszka egészen a döntőig menetelt, ahol ugyan megnyerte az első játszmát, de végül kikapott a kínai Csang Su-ajtól.

Teniszdöntő után előfordul, hogy a résztvevők nem bírnak érzelmeikkel a szokásos beszédek alatt, Jasztremszka esetében ez minden korábbinál érthetőbb volt.

– Nemcsak magamért küzdöttem a pályán, hanem a hazámért is

– mondta Jasztremszka, mielőtt a könnyei belé fojtották a szót. Végül összeszedte magát, megköszönte a torna szervezőinek a szabadkártyát, a helyieknek a támogatást, s üzent az otthoniaknak is. – Nagyon erősek vagytok, köszönöm minden ukránnak, hogy küzdötök az országért, és megmutatjátok a világnak a népünk lelki erejét.

Jasztremszka kis szerencsével indulási jogot kapott a következő, Indian Wells-i tenisztornára is. Visszalépések miatt az eredetileg szabadkártyás Oszaka Naomi immár ranglistás helyezése alapján jogosult a főtáblára, a lyoni döntőjével pedig még mindig csak 103. helyen jegyzett ukrán lány pedig megkapta az amerikai szervezőktől az utolsó pillanatos lehetőséget.

Jasztremszka azt is elárulta, hogy a Lyonban nyert pénzdíját – 14 545 eurót – az Ukrajnát támogató alapítványnak ajánlja fel. Hasonló elhatározással lépett pályára a héten rendezett másik WTA-tornán, Monterreyben nevesebb honfitársa, Elina Szvitolina.

Az ukránok olimpiai bronzérmesét Mexikóban a negyeddöntőben megállította a húszéves kolumbiai Maria Osorio Serrano – az ukrán hadseregnek így 5800 dollár jutott Szvitolina teljesítménye révén.

Osorio a döntőbe is eljutott, ahol meccslabdái voltak a tavalyi US Open-finalistája, Leylah Fernandez ellen. Az egyikhez úgy jutott hozzá a kolumbiai, hogy a labdamenet közben az aréna világítása meghibásodott.

Fernandez kiakadt, hogy nem játsszák újra a labdamenetet, de a kényszerszünet után az ötödik meccslabdát is hárította, majd tie breakben megnyerte a döntőt.

Előrelépő magyarok. A hétfőn kiadott világranglistán a Monterreyben negyeddöntőig jutó Bondár Anna (75.) és az ugyanott az első fordulóban búcsúzó Udvardy Panna (82.) is megjavította egyéni rekordját. A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, ahogy a férfiak ranglistáján is megőrizte első helyét az orosz Danyiil Medvegyev. Utóbbi listán Fucsovics Márton tizenhárom helyet visszaesett, így a 48. pozícióban jegyzik.

Borítókép: Dajana Jasztremszka az ukrán zászlóval (Fotó: AFP/Olivier Chassignole)