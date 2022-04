Akár az újpesti mintát is követné a Paks a Fradi ellen

– Maradjunk a földön, nem mi vagyunk a döntő esélyesei – mondta a kupadöntőről diplomatikusan a Nemzeti Sportnak Böde Dániel, aki mindkét klubnál letette a névjegyét. – Ez persze nem jelenti azt, hogy ne követnénk el mindent a siker érdekében. A Pakssal nyertem már bajnoki ezüstérmet és Ligakupa-aranyat, illetve -ezüstöt, egyedül a Magyar Kupa-érem hiányzik az itteni gyűjteményemből. Az már biztos, hogy két hét múlva teljessé válik, a kérdés csupán az, milyen lesz az érem színe – tette hozzá a paksiak immár 35 éves támadója, akit Bognár György egy időben gyakran középhátvédként vetett be, de aki újabban ismét többnyire csatárként, igaz, általában inkább csak csereként jut szóhoz.

Ebből is kiderül, hogy noha a két csapat péntek este előbb az NB I-ben csap össze, mindenkit már a kupadöntő foglalkoztat. A Paks az elődöntő előtt az Újpesttel is ugyanezt a menetrendet futotta, előbb bajnoki, majd másfél hét múlva kupameccs. Akkor az NB I-ben a 3-1-es vereséget látványosan sikerült kijavítani, Milos Kruscsics, az Újpest vezetőedzője is elismerte, hogy a Paks megérdemelten vágott vissza 3-0-lal és jutott be az MK fináléjába.

– Folyton csörög a telefon, a legtöbben azért hívnak, hogy gratuláljanak a bajnoki és a kupaszereplésünkhöz – ezt már Haraszti Zsolt, a Tolna megyeiek ügyvezetője mesélte.

– Ebben az évadban átütő sikert értünk el, idén is bizonyítottuk, kizárólag magyar futballistákkal is lehet eredményesen teljesíteni. Érezzük, ez sokaknak szimpatikus, hogy ezzel sokaknak visszaadjuk a magyar labdarúgásba vetett hitüket. Bárhol jelenünk meg, azt halljuk, szorítanak nekünk.

Örülök annak, hogy sokaknak van egy-egy jó szavuk hozzánk, az pedig különösen boldoggá tesz, ha szakmán belülről kapjuk az elismerést. Mindenesetre azt gondolom, megérdemelten vívtuk ki sokak tiszteletét.

Paksi fogadkozások Nagy Richárd: Az ország legjobb csapatát fogadjuk, hiszen újra bajnokok lettek. Ellenfelünknek minden posztra több kiváló játékosa is akad, így természetesen nagyon nehéz meccsre számítok. Szeretnénk megnehezíteni a Ferencváros dolgát, és ha úgy alakul, hasonlóan sikert aratni ellenük, mint legutóbb a Groupama Arénában. A győzelemért fogunk játszani, mert kellenek a pontok, a bajnokság végéig szeretnénk megtartani a negyedik helyet. Akármilyen közel fogunk két mérkőzést is játszani a Fradival, a kettőt nem lehet majd összehasonlítani. Ifj. Haraszti Zsolt: Nyilván ismét jó hangulatú találkozót játszunk majd, közel telt lelátók előtt. Gólgazdag összecsapásra számítok, és biztos vagyok benne, hogy méltó ellenfelei leszünk a rekordbajnoknak. Szeretnénk itthon tartani mindhárom pontot, mivel nagyszerű pozícióban vagyunk a tabellán. Én is azt a tábort erősítem, amely azt mondja, a bajnoki és a kupadöntő teljesen el fog térni egymástól.

A Paks 2006-ban jutott fel az NB I-be, a Ferencvárossal azonban 2009-ben találkozott először az NB I-ben, a fővárosi zöld-fehérek akkor tértek vissza a másodosztályú-száműzetésből. Haraszti Zsolt is úgy gondolja, a klubjának eddig a 2010–11-es volt a legsikeresebb idénye, amikor második lett a bajnokságban és kijutott a nemzetközi porondra. Most is ez a cél.

Ennek érdekében a Paksnak vagy el kellene nyernie a Magyar Kupát, vagy meg kellene őriznie a jelenlegi negyedik helyezését a bajnokságban. Egyik sem ígérkezik könnyű feladatnak, éppen ezért egyelőre senki sem ünnepel a városban.

A mostani idényben a két csapat két emlékezetes mérkőzést vívott egymással. Ősszel, a 8. fordulóban, a Paks hazai pályán nekiugrott a Fradinak, végül azonban 3-1-re kikapott. A meccs után Bognár György élesen kikelt a játékvezető ellen, amiért az MLSZ megbüntette.