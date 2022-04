Órákon át aggódtak a csíkszeredai hokis életéért

Így látta a két edző Magáról a meccsről így nyilatkozott a két edző. Rico Rossi (Csíkszereda): Kemény játékkal igazi hokit láthattunk a meccs elején. Az első tíz percben kiváló helyzeteink voltak, aztán a Sallóval történt eset egy kicsit visszavetett minket. A második játékrészben elkezdtünk újból feljönni, több gólhelyzetünk volt emberfórban is, de nem találtunk be, ami valószínűleg a mérkőzésbe került. Nem mondanám, hogy a kritikus pillanat Salló sérülése volt, sokkal inkább ijesztő volt az egész mindkét csapatnak. Fodor Szabolcs (FTC): Erste Liga-döntőhöz méltó meccs volt, nagyon kemény és jó hokit láttam. A srácok megvalósították azt, amit kértünk tőlük, azt a jégkorongot játszottuk, amivel egy döntőben nyerni lehet. Ebből az eredményből nem szabad messzemenő következtetést levonni, tudjuk, hogy minimum ennyire kell betartanunk a taktikát és ennyire keményen kell hokizzunk ezután is. Innentől kezdve nem is foglalkozunk ezzel a mérkőzéssel, nincs sok időnk, de készülünk, hogy ismét ilyen munkát tudjunk letenni az asztalra.