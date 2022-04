Revanshangulat Csíkban, tüntettek a szurkolók a Fradi ellen

Fontos elöljáróban leszögezni, hogy a Fradit csak a hokira szorítkozva nem szeretik Csíkszeredában, s azon belül is inkább a csapatra vetül a hazaiak ellenszenve. Ennek jeleként úgy kéttucatnyi zöld-fehér drukker háborítatlanul buzdíthatta péntek este is az övéit, sőt a két csapat szurkolói a találkozó előtt közösen énekelték el meghatóan a magyar, majd a székely himnuszt.

Jégkorongban azonban nincs pardon, kár is lenne tagadni, az FTC-t nem kedvelik Csíkszeredában. Többéves múltja van az ellenszenvnek. Egyfelől a Fradira jellemző nagyon kemény játékot nem díjazzák a székelyek, amit a maguk módján a meccseken többször is szóvá tettek. Az FTC játékosai közül néhányan erre rosszul reagáltak. Az is tény, hogy a Fradi egyik hokisa, Pavuk Attila már-már közellenség a városban.

A csatár az elmúlt években állítólag többször mutogatott és beszólt a hazai drukkereknek, mi több, a fejükhöz vágta a létező legnagyobb sértést: lerománozta őket. Úgy tudjuk, Pavuk a péntek esti összecsapás után is provokálta a hazai drukkereket.

Hiba volt, hiszen anélkül is magasra csaptak az indulat hullámai. Paprikás hangulatban kezdődött a meccs, Lapenkov és Bohunicky a 12. percben már másodszorra bunyózott. Ami nem sokkal ezután történt, az viszont mindenkit lesújtott. Ahogy már beszámoltunk róla, a hazaiaktól Salló Alpár ütközött Nagy Gergővel, a vendégek csapatkapitányával, aki keménykedésért sohasem megy a szomszédba.