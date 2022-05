A világcsúcstartóval együtt készül a magyar gátfutó

A szájüregében kialakult gócokat felszámoló fogműtét és antibiotikum-kúra segített rajta, így a meglehetősen hosszú kihagyás után újult erővel folytathatta a felkészülését az Amerikában élő magyar válogatott atléta. A mostani hétvége, a kétnapos CSB azért jelent újdonságot és különleges kihívást a számára, mert a tengerentúlról hazarepülve most először szerepel a tavaly választott debreceni klubja színeiben.

– A csapatbajnokság első napján a 100 méteren és a 4x100-as váltó tagjaként állok rajthoz, a másodikon következik a 110 gátas szereplésem, mind a három számból a lehető legtöbbet szeretném kihozni. Az edzőim, az Indiában élő angol James Hillier és a debreceni Suba László szerint is egyre jobb a futásom. Utóbbi még azt is megkockáztatta, hogy brutálisan gyorsnak és erősnek látszom azokon a videófelvételeken, amelyeket eljuttattam hozzájuk, ugyanis a tájékoztatásnak és az információcserének hosszabb ideje ez a bevált módja – fogalmazott az SzPressz Hírszolgálatnak Szűcs Valdó.

A magyar olimpikonnak az Egyesült Államokban kiemelkedő képességű edzőtársa akadt.

– Azóta, hogy leköltöztem a mindig napfényes Floridába és ott a fedett pályás világcsúcstartó és szabadtéri világbajnoki címvédő amerikai Grant Holloway társaságát élvezhetem, olyan helyzetbe kerültem, aminél jobb aligha létezik. Édesanyám azt mondta, hogy fiam, most megfogtad az Isten lábát, élj a lehetőséggel, mostantól csak rajtad múlik, hogy miként élsz vele – fogalmazott a 26 esztendős Szűcs, aki ahhoz hasonlította kiváltságos helyzetét, mintha egy tanulni és fejlődni vágyó kosárlabdázó LeBron James mellett pattogtathatná a labdát, vagy egy ifjú focista Cristiano Ronaldo cselezőtudományát tanulmányozhatná testközelből.

Az atléták számára idén júliusban világbajnokságot, majd augusztusban Európa-bajnokságot rendeznek, Szűcs pedig mindkét nagy versenyen döntőbe vágyik.

– Nemrégiben egy versenyszerű edzésen könnyedén 13,6-ot futottam, amiből arra következtethetek, hogy idén az első igazán nagy versenyemen megjavíthatom a 13,38 másodperces egyéni csúcsomat, ami elegendő lehet a 13,32-es világbajnoki nevezési szint teljesítéséhez. Ha továbbra is a jó felé tartó sínen maradok, talán a döntőbe jutást is megpályázhatom a eugene-i szabadtéri világbajnokságon, ami számomra, Amerikában élő atlétaként félig-meddig a hazai pálya előnyét is jelentheti. Jó eredménnyel szeretnék bizonyítani a vb-t követő Európa-bajnokságon is, ahol valószínűleg egy újabb egyéni csúcs segíthet a döntőbe. Úgy látom, hogy a negyedik magyar bajnoki aranyamért is keményen meg kell harcolnom, mert a fiúk, élükön Szeles Bálinttal, egyre jobbak és még sok van bennük – mondta Szűcs Valdó, aki jövőre a budapesti világbajnokságon, majd 2024-ben a párizsi olimpián is a magyar válogatott egyik oszlopos tagja lehet.