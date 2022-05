Ma elindul Budapestről az olasz kerékpáros körverseny

Bár az egyértelmű, hogy a május ­29-ig tartó, huszonegy szakaszt magában foglaló Giro nem hazánkban fog eldőlni, több esélyes is joggal bízhat abban, hogy jó kiinduló pozíciót szerez az olaszországi folytatásra. Tom Dumoulin (Jumbo–Visma), aki a 2017-es sikere óta átesett egy komoly motivációs válságon, a szerdai csapatbemutatón nem kertelt, kijelentette, hogy az összetett győzelem a célja. A harmincegy éves holland kerekes korábbi időfutam-világbajnokként jó eséllyel pályázik arra, hogy a második szakasz után akár át is vegye az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót, de ebben bízik a portugál Joao Almeida (UAE) is, akinek az időfutam mellett a mai, rövid emelkedővel záruló szakasz is feküdhet.

Mi azért inkább abban bízunk, hogy esetleg a helyismeretét kihasználva valamelyik magyar induló okoz ma szenzációt. Valter Attila (Groupama–FDJ) és Fetter Erik (EOLO–Kometa) is gyakran teker fel edzésként a visegrádi emelkedőre, de a mezőny többi tagjánál sokkal jobban ismerheti ezt a szakaszt a már Spanyolországban élő Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) is. Az esélyeiket illetően mindhárman igyekeztek levenni a vállukról a terhet. Peák feladata elsősorban az lesz ma, sőt az egész körversenyen, hogy csapattársát, Biniam Girmayt történelmi sikerhez segítse – a huszonkét éves eritreai kerekes lehetne a Giro első afrikai szakaszgyőztese. Fetter is úgy fogalmazott, hogy a nyitószakasz csapaton belül inkább Vincenzo Albanesének feküdhet, ugyanakkor ő Peákkal ellentétben sokkal inkább szabad kezet kaphat. Valter inkább a Giro komolyabb emelkedőire készül, szerinte az emelkedők közül a legkönnyebb, negyedik kategóriába besorolt visegrádi befutón sprintergyőzelem születhet.