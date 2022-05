Már a Giro rajtja előtt örülhet a mezőny legmagyarabb csapata

Az EOLO–Kometa 23 fős versenyzői keretében két magyar is akad, a 22 esztendős Fetter Erik és a 26 éves Dina Márton, előbbi ott is van az istálló nyolc Giro-indulója között, utóbbi pedig május 11–15. között a Tour de Hongrie-n szerepelhet. Ám a magyar kapcsolat nem merül ki ennyiben, hiszen a főszponzor a kaposvári székhelyű Kometa 99. Zrt., amelynek ügyvezető igazgatója a már évek óta hazánkban élő Giacomo Pedranzini, aki az olasz mellett magyar állampolgársággal is rendelkezik.

Amellett, hogy a magyar kerékpársport támogatója, abban is elévülhetetlen érdemei vannak, hogy a Giro d’Italia pénteken Magyarországról indul, s természetesen az sem véletlen, hogy vasárnap Kaposvár–Balatonfüred szakaszt rendeznek a háromhetes olasz körversenyen. Ezen az EOLO–Kometa alapból nem vehetne részt, ez csak a kerékpársport legmagasabb nívóját képviselő tizennyolc WorldTeam kiváltsága, az EOLO–Kometát a második vonalat képviselő prokontinentális csapatok között jegyzik, de a Giróra bekerült a szabad kártyával induló négy gárda közé. Így volt ez a tavalyi Girón is, és azon a 14. szakaszon a „nagyokat” meglepve hatalmas győzelmet aratott: ezt az etapot Cittadella és Monte Zoncolan közötti 205 kilométert Lorenzo Fortunato húzta be. S a Zoncolan legendás, rettegett hegy a Girón. A szakasz végén valamivel több több mint 14 kilométernyi mászás során 531 méterről 1730 méter tengerszint feletti magasságba kellett feltekerniük a bringásoknak, a 8,5 százalékos átlagmeredekség mellé az utolsó kilométeren olykor 27 százalékos részeket leküzdve. A 25 éves Fortunato most is indul a Girón, ő az EOLO–Kometa kapitánya.

Az istálló mögött a kerékpársport két nagy alakja, Alberto Contador és Ivan Basso áll. A spanyol Contador győzött a Tour de France-on (2007, 2009), a Giro d’Italián (2008, 2015) és a Vueltán is (2008, 2012, 2014); egyike azon hat kerékpárosnak, akiknek sikerült megnyerniük mind a három Grand Tourt. Az olasz Basso a Giro d’Italia 2006-os és 2010-es győztese. Contador az élsport befejezése után egy nevével fémjelzett alapítványt hozott létre, amely társadalmi célú tevékenységeken alapul. (Az alapítvány ügyeit alapvetően Alberto Conatdor bátyja, Francisco intézi.) Az egyik legfontosabb a stroke mint betegség megelőzése, és az egészséges életmódra hívja fel a figyelmet, a kerékpározást is népszerűsítve. Mindez találkozott Giacomo Pedranzini értékrendjével, így nőtte ki magát az EOLO-Kometa. A csapat pedig most a Giro d’Italia rajtja előtt Budapesten a Máltai Idegenforgalmi Hivatallal tartott közös sajtótájékoztatóján is megállapodást jelentett be. Ezen jelen volt Clayton Bartolo, Málta turisztikai és fogyasztóvédelmi minisztere is.

– A csapatunk története öt évvel ezelőtt kezdődött, akkor még csak egy kis kontinentális csapatot alapítottunk, amely a professzionális kerékpározás legalacsonyabb szintjét jelentette – fogalmazott Giacomo Pedranzini. – De már akkor is nagy álmaink voltak. Ilyen volt az is, hogy egyszer majd egy olyan Giro d’Italián indulunk, amely Budapestről rajtol. Így most két okból is ünnepelhetünk, hiszen ez az álmunk megvalósult, és a VisitMalta révén olyan partnerre leltünk, amellyel közösek a céljaink. Amikor a Kometa csatlakozott a Contador-alapítványhoz, egyértelmű volt, hogy ez a történet nem csak a sportról szól, hanem értékekről, és a magunk szintjén megpróbáljuk a világot kicsit jobbá tenni. A Kometa élelmiszergyártó vállalat, s mi is szeretnénk népszerűsíteni az egészséges életmódot a termékeinken és a sporton keresztül. Tesszük mindezt azért is, hogy Magyarországon emelkedjen a várható élettartam, ami jelenleg csak hetvenhat év. Máltán nyolcvanhárom év, és üldözőbe vesszük őket.

Ami a Giro d’Italiát és Fetter Eriket illeti, az EOLO–Kometa honlapján Alberto Contador a következőt mondta:

– Jó csapatunk van, készen állunk a versenyre. S azt is gondolom, hogy egy olyan magyar versenyző jelenléte, mint Fetter Erik a budapesti indulással nagyon fontos számunkra és szponzorunk, a Kometa számára is.

Azt mondani sem kell, hogy szerda este a Hősök terén megtartott csapatbemutatón honfitársunk hatalmas tapsot és biztatást kapott.

