Óriási tapsvihar fogadta a magyarokat a Hősök terén

A hagyományos csapatbemutatóra is szép számmal érkeztek a szurkolók, a legnagyobb ovációt pedig természetesen a három magyar kerékpáros kapta.

A háromhetes körversenyek történetében először fordul elő, hogy három kerekes is képviseli Magyarországot.

Az egyaránt első Grand Tourjára készül Fetter Erik (EOLO–Kometa) és Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) is élvezte a közönség ujjongását, sőt a huszonkét éves Fetter még nagyobb hangzavarra buzdította az összegyűlteket.

S nem sokkal két honfitársa után érkezett a rózsaszín színpadra Valter Attila (Groupama–FDJ), akitől a legjobb eredményt remélhetjük a magyarok közül. Valter 2020-as debütálásakor a huszonhetedik, tavaly a tizennegyedik helyen zárta az összetettet, s a 2021-es viadal során emlékezetes módon három napon át viselte a rózsaszín trikót is.

– Ez a lényeg – élvezte a hangulatot a pódiumon Valter. – Ez a Giro, a világ legnagyszerűbb versenye. Annyit mondok csak mindenkinek, hogy élvezzük, mert gyönyörű három szakasz vár ránk. Mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok!

Valter Attila mellett több nemzetközi szupersztár is köszöntötte néhány szóban a közönséget, a teljesség igénye nélkül a sprinterkirály Mark Cavendish, a kétszeres Giro-győztes Vincenzo Nibali, a több szakágban is kiváló Mathieu van der Poel és az ismét Grand Tour-búcsújára készülő Alejandro Valverde is.

A huszonkét csapat nyolc-nyolc kerékpárosa mellett bemutatták az idei Giro négy hivatalos trikóját is: az összetett éllovas rózsaszín, a legjobb hegyimenő kék, a pontverseny vezetője ciklámen, míg a legjobb huszonöt éven aluli versenyző fehér trikót viselhet majd az egyes szakaszokon, illetve a május 29-i, veronai zárószakaszt követő díjátadón.

A Giro d’Italia pénteken rajtol, az első három szakaszt Magyarországon rendezik.