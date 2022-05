Erre halad a Giro, a szombat kritikus nap lesz Budapesten + térképek

A Giro d’Italia magyarorzsági útvonalának biztosításáról Óberling József rendőr ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője tájékoztatott.

– Három ütemű biztosítással készülünk. A központi helyszínek; a Hősök tere, a budai Vár, a rajt- és a célvárosok, illetve az átmenő települések helyi biztosítása rutinfeladat. A bonyolultabb a közel 400 kilométeres magyarországi versenyútvonal teljes, vagy időszakos lezárásnak megoldása, ezt egy 30 fős központi stáb koordinálja majd Budapestről, több száz munkatársunkat irányítva. Ennél is nagyobb kihívásnak ígérkezik a versenykonvoj zavartalan közlekedésének biztosítása, amit egy szűk stáb kezel majd és próbálja a lehető legjobb módon megoldani azt, hogy a szurkolók ne zavarják a versenyzőket. Ezúton is kérjük a lakosság türelmét a korlátozások miatt, illetve megköszönjük azt is, ha kulturáltan és sportszerűen biztatják majd a sportolókat – nyilatkozta Óberling József rendőr ezredes, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a forgalomkorlátozások, útlezárások és parkolási tilalmak miatt minden érintett közlekedőnek ajánlott online útvonaltervezőt használni.

PÉNTEK, 1. SZAKASZ, BUDAPEST–VISEGRÁD, 195 km

A Giro d’Italia első, 195 kilométer hosszú szakaszán Budapestről Visegrádra teker a mezőny, az etapot két részhajrá és a célban egy hegyi hajrá színesíti.

A versenyzők a Hősök teréről 12.20-kor indulnak úgynevezett lassú rajttal, azaz a fővárosban még nem lesz verseny. A mezőny végighalad az Andrássy úton, a József Attila utcán, majd a Dunához érve ráfordul a Belgrád rakpartra és a Szabadság hídon teker át Budára. Ott a Műegyetem rakparton halad dél felé, majd a Budafoki és a Hunyadi János úton hagyják el a várost a versenyzők, akikre nagyjából 12.40-kor, utóbbi végén vár a hivatalos rajt, azaz a „nulla kilométer”. Onnantól a 6-os főúton, majd az M6-os autópálya kivezető szakaszán halad a mezőny a martonvásári kijáratig, ott pedig a 7-es főútra fordulva a karaván áthalad Tárnokon, Martonvásáron, Baracskán és Pettenden. Kápolnásnyéknél aztán északra fordulnak a bringások, akik előbb Pázmándon, Vereben, majd Lovasberényen hajtanak keresztül, ahol rátérnek a Székesfehérvárra vezető 811-es útra.

A megyeszékhelyre a Berényi úton és a Szekfű Gyula utcán érkezik a mezőny, amely utóbbi végén jobbra fordulva ráhajt a Dózsa György útra, ahol az első részhajrá lesz. Az itiner szerint 14.15 és 14.30 között érhetnek a versenyzők a ciklámen trikóért folyó verseny első állomásához. Az útvonal a Móri úttal folytatódik, hogy aztán a kerékpárosok a Havranek József és a Mészáros Lázár utcán keresztül hagyják el a várost. Kiérve Zámolyon át vezet az út, a község után pedig jobb kanyar, majd sorrendben Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, végül a Tatai út felől Bicske várja a Giro főszereplőit, akik bal kanyarral a Kossuth utcára fordulva észak felé hagyják el a várost. A mezőny aztán Mány mellett halad el, majd Zsámbék határában északra fordul Szomor felé, aztán Bajnára ér, ahol éles jobb kanyarral veszi az irányt Nagysáp felé, hogy aztán a Bajnai úton Tátra érkezzen. Ott a 10-es és az Esztergomi út viszi a mezőnyt a 117-es, majd az Esztergomba vezető 11-es útra. A városban végig a 11-es főúton halad az útvonal: Táti út, Kossuth Lajos út, Rákóczi tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Majer István út, majd eltekernek a kerékpárosok az ország legnagyobb temploma, az esztergomi Bazilika közelében. Ezután az Iskola úton lesz a második részhajrá, ahova 16.20 és 16.45 között érnek majd a bringások.

Ezt követően a Dobozi Mihály úton és a Visegrádi úton elhagyja Esztergom területét a mezőny és a 11-es főúton, a Duna mentén halad tovább Pilismaróton és Dömösön át. Visegrádra érve a bringások a 11-es útról jobbra kanyarodnak a Rév utcába, majd a Nagy Lajos és a Mátyás király utca után egy balos hajtűkanyarral fordulnak majd rá a mindent eldöntő, célba vezető, negyedik kategóriás emelkedőre, a Panoráma utcára. Az utolsó 3,8 kilométer átlagmeredeksége ötszázalékos, de van nyolcszázalékos része is. A cél a visegrádi bobpálya parkolójánál lesz, a versenyzők 17 és 17.30-kor között érkeznek meg.

SZOMBAT, 2. SZAKASZ, BUDAPEST (HŐSÖK TERE–BUDAI VÁR), 9,2 KM

A Giro második szakasza egy 9,2 kilométeres egyéni időfutam lesz a Hősök tere és a Szentháromság tér között. A budai várba vezető utolsó 1,3 kilométer negyedik kategóriás emelkedő, ami így beleszámít a hegyi pontversenybe.

A bringásokat egyesével indítják, az első 14 órakor vág neki a távnak, az utolsó várhatóan 17 óra után néhány perccel ér a célba. A versenyzők az Andrássy úton indulnak a városközpont irányába, majd jobbra kanyarodnak az Izabella utcába, amelynek végén áthaladnak a vasúti síneken átívelő Ferdinánd hídon. Onnan lehajtva balra a Váci útra fordulnak, majd a Bajcsy-Zsilinszky útról jobbra az Alkotmány utcába kanyarodnak. Még mielőtt a Parlamenthez érnének, balra fordulnak a Honvéd utcába, majd jobbra a Báthory utcába, aztán áthajtanak a Vértanúk terén, hogy aztán a Garibaldi utcáról ráhajtsanak az Id. Antall József rakpartra. A kerékpárosok észak felé haladva a Jászai Mari térnél tekernek a Margit hídra, amelyen átmennek Budára.

Ott a Bem rakparton folytatódik az útvonal déli irányba, egészen a Szilágyi Dezső térig, ahol egy jobb, aztán egy bal kanyarral a Fő utcán halad tovább a pálya. Az emelkedő aztán jobbra a Ponty utcába fordulva kezdődik, majd balra kanyarodva következik a legmeredekebb – 14 százalékos – rész a macskaköves Szalag utcán, amelynek végén jobb kanyarral fordulnak rá a budai Várba vezető Hunyadi János útra. A Dísz térnél még egy utolsó jobb kanyar vár a versenyzőkre, akik a Tárnok utcán jutnak el a Szentháromság téren lévő célba.

VASÁRNAP, 3. SZAKASZ, KAPOSVÁR–BALATONFÜRED, 201 KM

A Giro d’Italia harmadik, 201 kilométer hosszú szakaszán Kaposvárról Balatonfüredre teker a mezőny, az etapot két részhajrá és egy negyedik kategóriás hegyi hajrá színesíti.

A versenyzők a somogyi megyeszékhelyen a Kossuth térről 12.25-kor indulnak úgynevezett lassú rajttal, azaz a városban még nem lesz verseny, de meg lehet csodálni a versenyzőket az út mentén. A mezőny a Fő utcáról jobbra a Dózsa György utcába fordul, majd a Csiky Gergely Színház mellett elhaladva a Rákóczi tér végén ismét jobbra kanyarodik a Budai Nagy Antal utcába, majd az Áchim András utcán és a Vásártéri úton keresztül halad kifelé a városból, amelyet végül a Jutai utat és a Hajnóczi József utcát is érintve a 610-es úton hagy el. A városhatár utáni vasúti átjárót követően nagyjából 12.40-kor lesz a hivatalos rajt. A 610-es úton Kaposmérőn halad át a mezőny, aztán a 61-es országúton sorrendben Kaposfő, Kiskorpád, Nagybajom, Böhönye, Vése, Inke, Iharosberény és Pogányszentpéter lakossága szurkolhat a karaván tagjainak, akik ezután Nagykanizsára érkeznek. A városba a Teleki utcán hajtanak be, majd a Kórház utca, Kossuth tér, Kisfaludy utca, Csengery utca, Deák tér, Fő út, Eötvös tér, Balatoni utca érintésével haladnak át Kanizsán. A részhajrá a Fő utca végén lesz, ahova a várakozások szerint 14.10 és 14.20 között érkeznek a versenyzők.

A várost végül a 7-es főúton hagyja el a mezőny, amely bal kanyarral Galambok felé tér le onnan. Észak felé haladva Zalakaroson, Garaboncon, Nagyradán, Zalaszabaron és Esztergályhorvátin teker keresztül, utóbbi településen jobbra kanyarodva rátér a 75-ös útra, amely bevezet Alsópáhokra. Onnan jobbra a Hévízi utcára fordulva Hévíz felé veszi az irányt a mezőny, amely az Ady Endre utcán elhalad a tó mellett is. Ezt követően a Hévízi út bevezeti a bringásokat Keszthelyre, a mezőny a Csapás úton halad keresztül, majd a 71-es úton Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök érintésével érkezik Badacsonyba, ahol a második részhajrá lesz az itiner szerint 15.50 és 16.15 között.

Badacsonytomajnál aztán az útvonal egy kicsit eltávolodik a Balatontól: észak felé haladva előbb Káptalantótiba ér, ahol jobbra fordulva Köveskál felé megy tovább a mezőny, amely így Zánkánál tér vissza a 71-es útra és a Balaton-partra, ahol Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Aszófő után jobbra fordul a Tihanyi-félszigetre. A Tihanyi Bencés Apátsághoz közel lesz a negyedik kategóriás hegyi hajrá 16.45 és 17.15 között, onnan az út a révhez vezet, majd ott egy bal kanyarral a Balaton-parton haladva tér vissza a 71-es útra, amely már a balatonfüredi célba vezet. A szakasz vége közvetlenül a Tagore sétányhoz és a vitorláskikötőhöz vezető lejárat előtt lesz, várhatóan 17 és 17.30 között érkeznek meg a versenyzők.

Borítókép: a Giro-őrület már szerda délután megkezdődött Budapesten a csapatbemutatóval (Forrás: Facebook/Giro Hungary 2022)