Sok gólt kapunk – kritikus a kapitány, sőt az egész csapat

Zalánki Gergő: Úgy gondolom, hogy nagyon sok gólt kaptunk mind a három meccsen. A brazilok ellen is kicsivel több volt, mint amit kellett, a mairól nem is beszélve, de amúgy tényleg, végül is, ilyenre számítottam, mert tudtam, hogy ezt a hetet még belevesszük a felkészülési hétbe. Ezzel a héttel együtt talán két-három hetet vagyunk együtt. Úgyhogy egyértelműen fogunk még előrelépni. Jansik Szilárd: Igen, sajnos a védelmünk nem állt össze, ez látszott, rengeteg gólt kaptunk. Ki fogjuk elemezni, megnézzük, és az is kicsit gond, hogy rengeteg emberhátrányt kaptunk. Az ilyen nehéz mérkőzéseken rendre sok hátrányt kapunk, itt a válogatottban. Ezen javítani kell, de ki fogjuk elemezni. Örülök, hogy nyerünk, és megyünk tovább. Pohl Zoltán: Tudtuk, hogy kemény lesz, főleg az eleje. Nyilván a Montenegró-meccsből indultunk ki, ők eggyel tudtak nyerni a grúzok ellen, és úgy beszéltük meg, hogy az elején álljunk bele keményen. Több hiba is volt hátul a védekezésben, amit nem engedhetünk meg magunknak a következő meccsen. Rengeteg gólt kaptunk tényleg, de ebből a szempontból talán jót tett, mert ez volt az utolsó olyan tétmeccs, ahol tudtunk készülni a negyeddöntőre.