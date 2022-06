Távozhat a Realtól a 63 millió eurós peremember

A Bajnokok Ligája múlt szombati döntője óta – amit a Real Madrid 1-0-ra nyert meg a Liverpoollal szemben – a spanyol csapat több játékosa is bejelentést tett a jövőjéről. Luka Modric elárulta, ő jövőre is a királyi gárda mezét hordja, a klub történetének legsikeresebb játékosa, jelenlegi csapatkapitánya, Marcelo viszont távozik. A brazil balhátvéd a következő állomáshelyéről egyelőre nem nyilatkozott, de külföldi sajtóinformációk szerint hazavágyik, és 15 évvel eligazolása után újra a Fluminensénél köthet ki. A harmincéves, ötszörös BL-győztes Isco is elhagyja a spanyol fővárost, az ő jövője sem tisztázott, de a Sevilla mellett három londoni klub, az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham Hotspur kívánságlistáján szerepel. A támadószekció epizódszereplői közül Gareth Bale júliustól szabadon igazolható, de a még élő szerződéssel rendelkező Luka Jovics és Mariano Díaz távozásának sem szabna gátat a klub. Jovicsot 2019-ben 63 millió euróért vásárolták meg a galaktikusok, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: a most lezárult idényben 19 mérkőzésen mindössze 549 játékpercet kapott. A piaci értéke pedig a harmadára csökkent.

Első érkezőként a Chelsea védelmének oszlopát, Antonio Rüdigert mutathatja be hamarosan a Real, a német védő ingyen vált klubot. A Mbappé-transzfer kútba esésével Aurelien Tchouameni lett a madridiak fő kiszemeltje, a francia középpályás megszerzése érdekében viszont mélyen a zsebébe kell nyúlnia a Realnak, a hírek szerint a Monaco nyolcvanmillió eurót vár a 22 éves futballistáért. A sérülésekkel gyakorta küzdő Ferland Mendy cseréjének a Rayo Vallecano védőjét, Fran Garciát szemelte ki a királyi gárda. A spanyol védő értéke ötmillió euró körül mozog, és játékjogának felét jelenleg is a Real birtokolja. Rafael Leao iránt is érdeklődik a spanyol bajnok, de az AC Milan 150 millió euró alatt nem engedné el a portugál szélsőt – kérdéses, hogy létrejön-e így az üzlet.