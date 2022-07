Nem a 22-esek csapdája, hanem kézilabdás álompár

A két remek kézilabdázó már két és fél éve alkot egy párt, s úgy érezték, eljött a pillanat, hogy örök hűséget fogadjanak egymásnak.

– A szűk körű polgári esküvő időpontja azért lett június 22-e, mivel mindketten 22-es mezben játszunk, de mivel az időpont szerdára esett, a százhúsz fős lagzit kénytelenek voltunk két nappal később megtartani a gyirmóti Achilles Parkban, ami első pillantásra rabul ejtett minket a varázsával, valamint azzal, hogy nagyon barátságosan fogadtak minket, tényleg úgy szervezték meg életünk nagy napját, ahogy Vicával szerettük volna – mondta a Nemzeti Sportnak Győri Mátyás.

– Mindketten imádjuk ezt a sportágat, de előbb-utóbb szeretnénk majd családot alapítani, és egy másik jövőt is felépíteni. Úgy éreztük, az esküvőnek most jött el az ideje – vette át a szót Lukács Viktória. – A profi sport sok lemondással jár, de hiszünk abban, hogy amit az ember meg szeretne oldani, azt meg is fogja.