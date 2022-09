A baba eszik és alszik, az olimpiai bajnok anya edzésbe állt

Egyelőre minden álomszerűen alakul Bodonyi Dóra, férjezett nevén, Hadvina-Bodonyi Dóra életében. Miután olimpiai bajnokként tért haza Tokióból – a négyessel szerzett arany mellé kettesben, Kozák Danutával hozott egy bronzérmet is –, hamarosan megfogant, s április 12-én meg is született a kislánya, Holli.

– Nagyon jó a babázás, sokkal könnyebben veszem az akadályokat, mint azt előtte gondoltam – mesélte büszkén a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjának, hozzátéve, a kislánya, Holli megkönnyíti a dolgát, hiszen nem hasfájós, éjszakánként csak egyszer kel, néhány hetesen úgy viselkedik, ahogy arról minden szülő álmodik, eszik és alszik.

Néhány hét után edzésbe állt

Bodonyi Dóra a férjétől és a nagyszülőktől is sok segítséget kap, így óvatosan már meg is kezdte az edzéseket.

– Viszonylag hamar elkezdtem mozogni, de eleinte csak gyógytornásznál, illetve nagyon keveset már eveztem is. Óvatos vagyok még, először csak tizenöt percet voltam vízen, ezt próbálom fokozni. Napról napra jobban érzem magam a hajóban, sokkal könnyebb, mint ahogy azt gondoltam. Nyilván nem megyek még jól, de nem fáj semmim, könnyeden tudok evezni – beszélt az újrakezdés első napjairól.

A fokozatosságot szem előtt tartva egyelőre csak karácsonyig tervezték el a férjével az edzésprogramot.

– Ciklusokban edzünk, most kezdjük el a másodikat, ami már egy kicsit keményebb lesz. Novemberben szeretnék elmenni két hétre edzőtáborba. Függ ez attól is persze, hogy Holli bírja-e a hosszabb utat, de kocsiban jól el van, nem hiszem, hogy ezzel gond lesz. Karácsonyig terveztünk, aztán meglátjuk, hogy én is milyen állapotban vagyok. Tavasszal is szeretnénk egy edzőtábort, de alkalmazkodunk a babához.