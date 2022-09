Polgár Judit az életével igazolja, amit képvisel

Polgár Judit 2007-ben szervezett először sakkfesztivált. Az esemény neve azóta többször változott, 2015 óta Világsakkfesztiválként rendezik meg, hiszen nagyszabású nemzetközi eseménnyé nőtte ki magát.

– Az idén különleges témát választottunk, a nők lesznek a középpontban. Az idei évet a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) a nők évének nyilvánította, így nem is volt kérdés, hogy az idei fesztivál fő témája a nők a sakkban, nők a tudományban lesz – mondta Polgár Judit az esemény tegnapi sajtótájékoztatóján.

A korábbi női világelső, a férfiak között világbajnokjelölt kiválóság a témáról részletesen elmélkedik a fesztivál honlapján olvasható írásában.

– A társadalom sok esetben kijelöli a lányok és nők helyét és haladási irányát, ami rendszerint azt is meghatározza, hogyan tekintenek magukra és hogyan gondolkoznak magukról. Az a fejlődési ív, amit én bejárhattam a szüleimnek köszönhetően, mert feltétel nélkül támogattak, az abszolút csúcs elérésére ösztönöztek és arra, hogy ne hajtsam le a fejem, most is inkább kivétel. Miért nem természetes ma sem, hogy egy lány esetében, például a sportban, tisztán szakmai szempontok mentén értékeljük a fejlődését?

Miért nem az a kérdés, hogy kihozta-e magából a legtöbbet, a legjobbat? Nem a fiúkhoz képest – egyszerűen önmagából

– fogalmaz meg megszívelendő gondolatokat Polgár Judit.

Kiemelte, hogy a Nemzeti Galéria remek helyszíne a helyi és az online eseményeknek is, ugyanis világszerte sokan kapcsolódnak be az egész napos programokba. Lesz oktatási konferencia külföldi előadókkal, sakkszimultán Polgár Judittal és Gaál Zsóka ifjúsági világbajnok, olimpikon sakkozóval.

Fogarasi Norbert mesterjelölt sakkozó, a főszponzor Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője kiemelte, hogy negyedik éve támogatják az eseményt.

– A sakk régóta része az életünknek, már tizenkét éve rendeztünk irodák közti versenyt. Az ideibe a világ különböző pontján lévő harminc irodánk csatlakozott, a döntő éppen a Világsakkfesztivál előtti napon lesz – mondta Fogarasi Norbert.

A Világsakkfesztivál szervezői az online előadások és beszélgetések mellett interaktív gyermek- és családi programokkal, valamint a Polgár nővérek dedikálásával várják a helyszínre látogatókat. A részletes program a fesztivál honlapján megtalálható.

Borítókép: Polgár Judit szimultánja rendre az esemény csúcspontja (Fotó: Világsakkfesztivál)