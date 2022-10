Péreznek órákig izgulnia kellett, de tényleg ő nyert Szingapúrban

Szingapúrban alig egy órával a tervezett kezdés előtt leszakadt az ég, így a világbajnokság 17. futamán el kellett halasztani a rajtot, s mivel a falak közé szorított utcai pályán a vízelvezetés különösen nagy gond, megtippelni is nehéz volt, mikor vághat neki a mezőny a versenynek. Az égiek megkegyelmeztek, így bő egyórás késés után jöhetett a rajt. A Szingapúri Nagydíj előtt már számolgathattunk, hogy a címvédő és a pontversenyben jelenleg is nagy fölénnyel vezető Max Verstappen akár már most bebiztosíthatja a második vb-címét. A Red Bull holland pilótájának ehhez az kellett volna, hogy a futamgyőzelem mellett megfussa a leggyorsabb kört is, és Charles Leclerc (Ferrari) nem végez előrébb a nyolcadik, míg Sergio Pérez (Red Bull) a negyedik helynél; avagy a győzelem mellett nem az övé a leggyorsabb kör, és Leclerc maximum a kilencedik, míg Pérez legfeljebb negyedik vagy ötödik a leggyorsabb körrel.

Ám az időmérőt nagyon elszúrta a Red Bull, ennek következményeként Verstappen csak a nyolcadik helyről indulhatott, az élről Leclerc rajtolt, a második rajtkockából pedig Pérez. Az eső végül elállt, ám a még mindig vizes pályán a mezőny átmeneti esőgumikon startolt el. Pérez lerajtolta Leclerc-t, Vertsappen pedig még két helyet hátra is csúszott. A címvédő az időmérő után nem volt optimista, azt fejtegette, hogy Szingapúrban ugyanolyan nehéz előzni, mint Monacóban, és azt vetítette előre, hogy beragad a mezőny a közepén.

A 11. körben mindenesetre már a hetedik helyen haladt, Fernando Alonso (Alipne) mögött. A kétszeres világbajnok spanyol a 350. F1-es nagydíján rótta a köröket, és ezzel rekordot döntött, lehagyta az eddig vele holtversenyben levő Kimi Räikkönent. A futamon továbbra is Pérez, Leclerc, Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren) volt az első öt sorrendje, miként az első körben is. A 21. körben aztán Alonso motorproblémái miatt kiszállt a versenyből, Verstappen így feljött a hatodik helyre. A virtuális biztonsági fázisban George Russelt (Mercedes), aki motorcsere miatt a bokszutcából indult, merész húzással közepes keménységű gumikeveréket kapott, ezzel próbált csodát tenni a mezőny végéről. De még mindig kevés volt a száraz ív a pályán. Minden csapatnál figyelték, mire megy Russell a slick gumikkal, és azt szűrhették le, hogy még nem érdemes erre váltani. A 33. körben Hamilton nekiment a falnak, de a sérült első szárnyával vissza tudott jönni a pályára, s csak Norris előzte meg. Két körrel később Leclerc közepes keménységű abroncsokat kapott, majd egy orrkúpcserével Hamilton is, aztán Pérez, Sainz és Verstappen is, mert közben Russell alatt megindult a Mercedes. Cunoda Juki (Alpha Tauri) a falban kötött ki, bejött a biztonsági autó, a mezőny pedig így feltorlódott – új verseny kezdődött a még hátralevő bő fél órára, mert a futamot két óra alatt be kellett fejezni.

Az újraindításnál Verstappen egyből megtámadta Norrist, de ráfázott, elfékezte magát, újra a bokszba kellett hajtania, és lágy keveréket kapott, de a mezőny végére került. Közben a sportfelügyelők jelezték, vizsgálják Pérezt, aki a biztonsági autó mögött szabályt sérthetett. A pályán Pérez és Leclerc között nagy meccs kezdődött, a monacói ott lihegett a mexikói sarkában, azonban nem talált rajta fogást. Néhány kisebb hiba után pedig leszakadt tőle. A végén Pérez haladt át elsőként a célvonalon, megelőzve Leclerc-t és Sainzot, de a sportfelügyelők a futam után összeültek, hogy eldöntsék, Pérez kap-e időbüntetést, és ha igen, hány másodpercet. A Red Bull pilótája több mint 7,5 másodperces előnnyel nyert, így a helyzet az volt, hogy az öt másodperces időbüntetés még belefér neki. De a Ferrari abban bízott, hogy kétszer öt másodpercre büntetik.

Negyedikként Norrist intették le, majd Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Verstappen, Sebastian Vettel (Aston Martin), Hamilton és Pierre Gasly (Alpha Tauri) került még be a pontszerző tíz pilóta közé.

Pérez a verseny leintése után a feltételezett kihágásáról nem tudott részleteket mondani.

– Fogalmam sincs róla, a csapat szólt, hogy vizsgálat zajlik, és hogy növelnem kell az előnyömet – jegyezte meg.

A beszámolók szerint Pérez több mint tíz autóhossznyira szakadt le a biztonsági autótól gumijainak melegen tartása érdekében, és ezt kétszer is megtette. Nos, a vizsgálat arra jutott, hogy valóban így történt, de figyelembe vették a vizes pálya jelentette nehézségeket, így csak öt másodperces büntetést kapott. Győzött Pérez és a sport, mert ezen a futamon tényleg a mexikói pilóta volt a legjobb.

A vb-pontversenyek állása 17 futam után (még 5 van hátra), versenyzők: 1. Verstappen 341 pont, 2. Leclerc 237, 3. Pérez 235; csapatok: 1. Red Bull 576 pont, 2. Ferrari 439, 3. Mercedes 373.

Borítókép: A Szingapúri Nagydíjat Sergio Pérez nyerte meg (Forrás: Twitter/Formula 1)